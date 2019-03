La poitevine Elisabeth Morin Chartier, squeezée de la liste pour les européennes

Poitiers, France

Elle n'a pas l'habitude de ponctuer ses phrases avec des points d'exclamation Elisabeth Morin-Chartier. Mais dans son communiqué envoyé ce mardi midi à la presse, la Poitevine met les points sur les i.

Son nom ne figure pas parmi les 30 premiers de la liste LREM

Alors que Nathalie Loiseau doit dévoiler à ce mardi après-midi les 30 premiers noms de la liste République en marche qu'elle doit conduire pour les européennes de mai prochain, Elisabeth-Morin Chartier n'a toujours pas été contactée. Elle en tire donc les conséquences : son nom ne figure pas parmi les éligibles ! Sans amertume, la Poitevine, députée européenne sortante souhaite donc "bon vent à Nathalie Loiseau", mais elle en profite pour faire son bilan.

"Quant à moi, je dors sur mes deux oreilles : j'ai fait mon job de députée européenne à fond, pendant ces 12 années au Parlement européen, entourée de ma formidable équipe", dit elle.

Elle était le chantre de la directive travailleurs détachés

L'Ex-présidente de la région Poitou-Charentes, présidente de l'Union européenne des femmes, élue au parlement européen depuis 2007, remercie les électeurs de lui avoir fait confiance. "Pour eux", explique-t-elle, elle a "pris la barre de l'Europe sociale, de la directive travailleurs détachés au Fonds social Européen, en passant par le Fonds européen d'Aide aux plus Démunis".

Ethique et transparence de la vie politique

A Strasbourg, Elisabeth Morin-Chartier, a également été Premier Questeur et en tant que telle, s'est mobilisée contre le harcèlement mais aussi pour l'éthique et la transparence dans la vie politique. Elle rappelle aussi ses récentsateliers citoyens dans les prisons, certainement pour elle, "l'expérience humaine la plus dure et la plus enrichissante" selon ses propres mots.

Le communiqué d'Elisabeth Morin-Chartier © Radio France - Capture d'écran

Fidèle à ses valeurs de la droite centriste et humaniste

A l'heure de tourner la page, cette proche de Jean Pierre Raffarin, qui a défendu la ligne Juppé face à celle du président actuel des LR Laurent Wauquier, se dit "zen".

"Fidèle à mes valeurs, dont je ne me suis jamais départie, j'ai été, je suis, et je resterai une Européenne humaniste, sociale et solidaire" écrit-elle enfin...