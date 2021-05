La polémique autour du documentaire sur Jeanne d'Arc tourné à Orléans s'invite à l'Assemblée nationale

La polémique sur le documentaire des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans* s'est invitée à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. La députée LR du Loiret Marianne Dubois a en effet interrogé le Premier ministre à ce sujet, dans l'hémicycle.

"Trouvez-vous normal, monsieur le Premier ministre, que France 3 décide de ne pas honorer son engagement de diffusion au motif que l'une des voix off du film est une journaliste jugée trop à droite ?", a demandé Marianne Dubois. La journaliste en question est Charlotte d'Ornellas, ex Jeanne orléanaise en 2002, qui écrit dans Valeurs actuelles (hebdomadaire de référence de la droite identitaire).

Une insidieuse police de la pensée"

Marianne Dubois a dénoncé, ce mardi à l'Assemblée, une "censure" et "une insidieuse police de la pensée", comme l'avait fait, avant elle, le maire LR d'Orléans Serge Grouard. Ce dernier a déjà fait savoir que la Ville d'Orléans diffusera son film, financé à hauteur de 25 000€, sur son propre site internet samedi 8 mai, après que France 3 Centre-Val de Loire ait fait savoir qu'elle ne diffuserait finalement pas ce film, qui, selon le directeur régional de la chaîne publique, s'apparentait au final à "une opération de communication politique de la mairie d'Orléans".

Une polémique très politique

Une lettre d'intention avait bien été signée entre France 3 et la Ville d'Orléans en vue d'une diffusion du film (sous certaines réserves), mais ce n'était pas un contrat, rappelle la chaîne qui a renoncé la semaine dernière (créant une polémique avec France 3 et avec l'opposition municipale qui y voit "une récupération politique" de l'hommage à Jeanne d'Arc par le maire d'Orléans).

Ce documentaire, en cours de montage, a été tourné par une société de production lors de l'Hommage à Jeanne d'Arc du 29 avril au 1er mai à Orléans (instauré cette année en lieu et place des traditionnelles fêtes johanniques, Covid-19 oblige).

La ministre de la Culture et de la Communication Roselyne Bachelot a répondu à la députée loirétaine Marianne Dubois dans l'hémicycle : elle a rappelé deux principes importants, "le respect de tous les courants de pensée et d'opinion par l'audiovisuel et l'indépendance du service public, qui n'est plus sous le contrôle du ministère" depuis 1986.

Roselyne Bachelot renvoie vers le CSA

"Le contrôle et la sanction sont confiées à une autorité indépendante", le CSA, rappelle Roselyne Bachelot, "le rôle de sanction est confiée à cette autorité administrative indépendante, France Télévisions s'est exprimée sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas diffuser ce documentaire financé par la mairie d'Orléans, il n'appartient pas au gouvernement et encore moins au ministère de la Culture de commenter les déclarations de France Télévisions". Cette réponse a fait bondir la députée Marianne Dubois qui a aussitôt reproché à la ministre de "se défausser".

