La polémique continue de gonfler après les déclarations dimanche de l'ex-député François Rochebloine

Dimanche, en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire, après avoir été battu aux législatives, le député sortant François Rochebloine a espéré que sa successeur LREM "aura le temps de faire sa lessive et d’emmener ses enfants à l’école". Depuis la polémique enfle.

François Rochebloine ne fera pas un septième mandat de député. Il le sait depuis dimanche. Le député sortant UDI de la 3ème circonscription de la Loire, celle de la Vallée du Gier - et ses 82.200 électeurs répartis sur Saint-Chamond, La Grand-Croix, Saint-Héand, la Talaudière, Rive de Gier - a finalement été battu par son opposante de la République En Marche, Valérie Faure-Muntian (elle termine en tête avec 52,62% de voix contre 47,38% en faveur de François Rochebloine). Et la pilule a eu du mal à passer visiblement ...

Sur France Bleu Saint-Étienne Loire, pendant notre émission spéciale législatives (19h15-22h), François Rochebloine a donc déclaré après l'annonce de sa défaite : "Le problème, c’est sa compétence. J’ai eu l’occasion de débattre à quatre reprises avec elle. Ce n’est pas la compétence qui a gagné, désolé de le dire comme ça. Même si elle a l’air très agréable. J’étais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an au détriment de ma vie familiale. Je ne pense pas qu’elle aura le temps de faire sa lessive et d’emmener ses enfants à l’école, comme elle m’a dit qu’elle était une personne normale, moi aussi je l’étais et j’avais une chance d’avoir une épouse qui m’a bien accompagné."

À RÉÉCOUTER - La réaction du député sortant François Rochebloine Copier

Depuis la presse française a largement relayé les déclarations sur France Bleu du député sortant :

Rochebloine (UDI, battu), qui travaillait 70h, espère que sa successeure "va pouvoir s’organiser avec une nounou" https://t.co/mEC1LpkqKt pic.twitter.com/Mhdrh3ZS3A — Le Lab (@leLab_E1) June 20, 2017

Battu par une candidate LREM, un député UDI doute que celle-ci aura "le temps d'emmener ses enfants à l'école" https://t.co/rsENtWIzaq — franceinfo (@franceinfo) June 19, 2017