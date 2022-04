"La politique c'est l'art du compromis", le maire EELV de Tours réclame l'union de la gauche aux législatives

Il avait laissé éclater sa colère au soir du premier tour de la présidentielle. Pour Emmanuel Denis, le maire écologiste de Tours, la désunion à gauche avait provoqué sa défaite alors qu'une gauche unie aurait pu changer l'affiche du second tour. Pas question donc de refaire les mêmes erreurs pour les législatives.

"J'espère en effet qu'au niveau national, il y aura un bel accord qui sera scellé. D'ailleurs, localement, on va essayer de faciliter cet accord en s'entendant entre nous sur les circonscriptions d'Indre-et-Loire. Vous savez, on se croise tous les jours à la mairie de Tours avec l'ensemble des partis de gauche et donc on discute déjà depuis quelques semaines.

L'union est un combat difficile. Ça prend du temps. Mais je pense que ce troisième tour constitué par ces législatives, c'est la possibilité de créer une alternative avec la gauche et les écologistes réunis.

Globalement, on s'entend sur quasiment tous les sujets. Si c'est sur l'âge de retraite à un ou deux ans près, si c'est la politique internationale, il faut effectivement se mettre d'accord là-dessus. En tout cas, à Tours, on a su le faire. On nous promettait que ça serait très très compliqué la gestion de la ville, je ne dis pas que c'est simple mais en tous les cas au niveau de la majorité, ça fonctionne très très bien.

La politique, c'est l'art du compromis. Donc, il faut trouver ces compromis pour offrir une alternative, un espoir pour ce troisième tour qui sera les législatives".