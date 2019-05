La politique européenne de financement au coeur de notre région

L’Europe, on ne le sais pas assez intervient chaque jour dans nos vies, et pas seulement en matière de règlements , mais aussi pour cofinancer les projets locaux

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Dans 21 jours nous allons voter pour élire nos députés européens.

Le 26 mai prochain nous aurons à choisir ceux qui vont nous représenter à Bruxelles et à Strasbourg au parlement européens.

Le système des crédits européens est très utiles dans toutes les régions de France pour faire avancer des projets. Il se trouve que la région Auvergne Rhône Alpes est la plus efficace de toutes les régions françaises pour la consommation de ces subventions européennes.

La palette des financements possibles est très large

Les plus connus ce sont sans doute le FEDER ,le fond européen de développement régional et le FSE fond social européen. A eux deux ces fond apportent plus de 765 millions d’euros sur notre territoire Auvergne Rhône Alpes destiné principalement a des actions Economiques, sociales ou territoriales. Avec ça par exemple, on finance une partie de l'école numérique sur le secteur de Saint Etienne ou la sécurisation des parcours professionnels sur Roanne

Le deuxième type de financement lui aussi est très connu aussi puisque il s'agit du FEADER le fond européen agricole pour le développement rural qui mobilise lui 1 milliard 260 millions d'euro ici ... Un exemple d’utilisation le doublement de la ligne de fabrication de steak hachés frais de l’abattoir Deveille de Feurs pour répondre notamment à la demande de la restauration collective du secteur qui cherche des sources d'approvisionnement local en circuit court pour un financement de 189 000 euros ou l’achat d’une machine à vendanger pour la coopérative d’utilisation de matériel en commun d'Ambierle avec un montant plus modeste de 41 000 euros

Enfin dernière grande catégorie de financements, les IEJ initiative emploi jeune en Auvergne notamment, ils ont permis avec un peu plus de 4 millions et demi d’euros de lancer des actions spécifiques pour des formations de demandeurs d’emploi sans qualification.

Et pour tous ces financements européens qui transitent par le conseil régional, notre territoire est le plus efficace de toutes les régions françaises pour la consommation de ces crédits européens.

Deux exemples concrets de ces financements.

Le nouveau complexe Novaciéries à Saint Chamond © Radio France - Yves Renaud

La rénovation des 45 hectares des anciennes usines Novaciéries de Saint Chamond. Le FEDER, le fond européen de développement régional a apporté la somme d'un million 500 000 euros sur le projet. Un financement très important pour le maire de Saint Chamond. Hervé Reynaud convaincu de l’efficacité de l Europe dans ce genre de dossier .

Une machine à Vendanger de marque Grégoire © Maxppp - -

Autre exemple, la CUMA "La vigneronne" coopérative viticole d utilisation du matériel en commun d'Ambierles a eu besoin d'une aide pour acheter une machine a vendanger. La première du vignoble de la cote Roannaise et c'est l’Europe qui est intervenue avec le FEADER pour permettre cet achat. C'est Jérôme FOREST qui en avait lancé les démarches et c est lui qui aujourd'hui pilote cet engin.