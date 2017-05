La popularité de l'UE remonte

Alors que les électeurs s'apprêtent à retourner aux urnes pour choisir entre deux candidats diamétralement opposés sur l'Europe, l'Union connaît actuellement un regain de popularité, y compris chez les Français.

Si l'on en croit le sondage Eurobaromètre, publié à deux ans des prochaines européennes, en plein entre-deux tours de l'élections présidentielle, 53% des Français considèrent l'appartenance à l'Union européenne comme une "bonne chose", soit 5 points de plus qu'il y a un an. A l'inverse c'est "une mauvaise chose" pour 14% des sondés, il étaient encore 17% l'an dernier. Et pourtant, malgré ce regain de popularité, on reste encore loin de celle affichée il y a 10 ans, donc avant la crise économique et financière, où 60% des Français voyaient l'Union comme une bonne chose.

Les Français moins enthousiastes que la plupart des Européens

Ils sont 57% en moyenne dans toute l'Europe à approuver cette appartenance à l'Union, 4 points de plus qu'il y a un an, soit presque autant qu'il y a 10 ans (58%). Le Brexit et l'élection de Donald Trump ont contribué à renforcer le sentiment pro-européen, mais c'est surtout pour contrer l'instabilité croissante dans le monde arabe ou encore l'influence accrue de la Russie et de la Chine que les Européens disent préférer une action commune plutôt que des actions nationales individuelles, à plus de 70%, en France comme dans le reste de l'Union.

Terrorisme, chômage et environnement en tête des préoccupations des Européens

Dans ces 3 domaines, ils souhaitent que l'Europe intervienne plus qu'actuellement. Suivent la lutte contre la fraude fiscale, la promotion de la démocratie et de la paix dans le monde, puis la question migratoire. Les Français se démarquent des autres Européens, en plaçant la lutte contre le chômage en tête de ces priorités communes, devant la protection de l'environnement, le terrorisme n'arrivant qu'en troisième position. L'égalité hommes femmes et l'agriculture font aussi partie des domaines dans lesquels ils demandent une action commune plus forte. Les Français, plus massivement que les autres Européens, pensent que la crise est partie pour durer encore de longues années, et que les inégalités sociales se creusent. S'ils se disent moins intéressés par la politique européenne, ils sont en revanche beaucoup plus nombreux à estimer que leur voix compte dans leur pays et que la voix de la France compte en Europe.

