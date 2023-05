La préfecture de police de Paris interdit cinq évènements de l'extrême et de l'ultra droite prévus ce week-end

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris a annoncé interdire toutes les manifestations organisées dans la capitale par des mouvances d'extrême et d'ultra droite tout au long du week-end., dont les plus importantes, organisées par l'Action Française.

La préfecture de police de Paris a décidé d'interdire la manifestation organisée par l'association "Place d'armes" "contre le "déclassement de la France" samedi place Denfert-Rochereau de 14h30 à 17h30, le rassemblement statique organisé par l'association "Les Nationalistes" pour la fête de Jeanne d'Arc dimanche place de Rivoli de 9h30 à 10h, et un autre rassemblement statique, déclaré par l'association "Penser la France", également prévu pour la fête de Jeanne d'Arc et la fête du patriotisme, de 18h45 à 19h45 place Saint-Augustin.

Des risques de troubles graves à l'ordre public

Dans son arrêté, le préfet de police de Paris "considère que le colloque intitulé 'La France en danger'" et les quatre manifestations "s'inscrivent dans un contexte revendicatif particulièrement tendu à la suite de la polémique suscitée par la manifestation organisée à Paris par le Comité du 9-Mai le samedi 6 mai dernier".

Le préfet de police craint ainsi "une escalade d'initiatives menant à des violences et des troubles graves à l'ordre public". Il justifie l'interdiction par des risques d'"appels à la violence contre des groupes de personnes, ainsi que le risque que des slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et par la tradition républicaine soient prononcés".

Une demande d'interdiction des manifestations d'extrême droite dans tous le pays

Le colloque organisé par Action française, ce samedi à l'espace Charenton à Paris dans le 12ᵉ arrondissement, est interdit par la préfecture de police de Paris. Trois policiers sont venus remettre en main propre ce vendredi après-midi l'arrêté aux membres de l'organisation, d'après une information de franceinfo. La manifestation de l'Action Française en hommage à Jeanne d'Arc, qui devait se dérouler ce dimanche entre la place de l'Opéra et la place des Pyramides, de 9h à 12h, est également interdite.

Samedi dernier, une manifestation des militants d'extrême droite du GUD, autorisée par la préfecture, avait fait polémique. En réponse, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé à tous les préfets du pays d'interdire les manifestations d'extrême droite .

Action Française maintient son colloque et sa manifestation

Plusieurs figures de l’extrême droite, comme Bernard Lugan, historien africaniste, Jean Messiha, porte-parole de la campagne d’Éric Zemmour lors de la présidentielle 2022 et président de l’institut Vivre Français, ou encore Pierre-Yves Rougeyron, président du Cercle Aristote et président de l'Association "Les Amis d'Eric Zemmour", devaient participer au colloque.

Malgré ces interdictions, l'Action Française maintient son colloque à l'espace Charenton ainsi que sa manifestation. L'association a aussitôt déposé deux référés liberté, pour faire suspendre cette interdiction par la justice administrative, et ainsi pouvoir organiser officiellement les évènements prévus ce week-end. Sur Twitter, elle demande à ses adhérents de "faire front face à cet État qui continue sa dérive autoritaire contre le peuple français !".

Plusieurs organisations de gauche, comme Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, ou le NPA, avaient demandé l'annulation de l'évènement par le biais d'un communiqué, qualifiant l'Action Française de "royaliste, antisémite, raciste, et collaborationniste". Un rassemblement de protestation était aussi prévu près de l'espace Charenton ce samedi.