La préfète Chantal Castelnot quitte le département de l'Orne

Arrivée en août 2017, Chantal Castelnot quitte ce mercredi ses fonctions de préfète de l'Orne. Après vingt-huit mois passés dans ce département rural de la Normandie, elle va prendre le poste de préfète de la Vienne à Poitiers le mois prochain. Face à ses collaborateurs et devant les autorités locales ornaises, Chantal Castelnot est revenue sur son passage dans l'Orne qui restera "un formidable souvenir".

"Je pars à regret, a déclaré la représentante de l'Etat. J'ai été très heureuse sur ce poste mais le prochain qui m'attend est très beau. C'est très motivant." Une réussite à retenir ? "Le passage de témoin du site GDE à Nonant-le-Pin aux associations de protection de l'environnement. Il y a encore deux ou trois ans, c'était quelque chose d'impensable. Mais on a réussi et cela a permis de créer une nouvelle activité." Quand aux regrets ? "Les chantiers dont je ne verrai pas la fin comme la restructuration de la cité administrative."

Hausse du nombre de tués sur les routes de l'Orne

Lors de son discours, Chantal Castelnot est notamment revenue sur le bilan de l'accidentologie dans le département de l'Orne. En 2019, on a recensé 30 tués sur les routes ornaises. Un bilan en légère hausse (28 tués en 2019). "C'est un dossier qui me tient à cœur, détaille la préfète. Et malheureusement, ce n'est pas parce que l'on mène des actions sur le terrain qu'il y a un résultat immédiat. La sécurité routière c'est un état d'esprit. Et ce sont notamment les jeunes qui rééduquent leurs parents à une bonne conduite routière. L'année 2020 sera peut être meilleure sur le bilan de l'accidentologie. Il y a eu les conditions climatiques et aussi le problème de la dégradation des radars plus de 500.000 euros de dégâts."

C'est une nouvelle femme qui va succéder à Chantal Castelnot à Alençon. Françoise Taheri, actuellement secrétaire générale de la préfecture des Alpes-Maritimes, prendra le poste de préfète de l'Orne le 3 février prochain.