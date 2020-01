La préfète de Corse arrive en Alsace

Le Bas-Rhin et le Grand Est auront bientôt un nouveau préfet après le départ à la retraite de Jean-Luc Marx. Josiane Chevalier, actuellement en poste en Corse a été nommée en Alsace en conseil des ministres.

Elle a remué des dossiers sensibles en Corse

Actuellement, Josiane Chevalier est en poste en Corse où elle est arrivée en mai 2018. En moins de deux ans, elle a beaucoup fait parler d'elle sur l'île de beauté, ultra-communicante et occupant le terrain quotidiennement, pour remuer parfois les dossiers les plus sensibles. Notamment ceux des paillotes, des fraudes présumées aux aides agricoles de l'Europe et des déchets.