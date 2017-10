L'ancienne préfète de la Sarthe nommée en Indre-et-Loire

L'Indre-et-Loire change de préfet. Louis Le Franc, en poste depuis plus de deux ans part dans l'Oise. Il est remplacée par la préfète de l'Oise. Décision en Conseil des ministres ce mercredi.

Louis Le Franc n'est plus le préfet d'Indre-et-Loire. C'était dans l'air, c'est maintenant officiel. Louis Le Franc est nommé dans l'Oise. Il était arrivé en juin 2015. Il est remplacé par l'ancienne préfète de la Sarthe, Corinne Orzechowski, nommée en conseil des Ministres ce mercredi.

Jamais l'Indre-et-Loire n'avait eu une femme à la tête de la préfecture

Corinne Orzechowski, 58 ans, était depuis quelques mois à la direction des outre-mer à l’administration centrale à Paris. Elle avait dirigée la préfecture de la Sarthe entre 2014 et début 2017. Elle arrivera, au plus tôt d'ici 8-10 jours, au plus tard d'ici trois semaines.

Corinne Orzechowski a travaillé à la SNCF, sur les questions du fret

Promue dans le corps des sous-préfets en 1988, elle fut également sous-préfète de Mayenne entre 2012 et 2013, à Draguignan dans le Var en 2009, directrice de la stratégie et du fret à la SNCF de 2000 à 2007 et cheffe du bureau des relations sociales et chargée de mission auprès du directeur général de la police nationale à la fin des années 90. Sous la présidence de François Hollande, elle avait été déléguée aux industries agroalimentaires sous l'édide du ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll après avoir été directrice de cabinet de Guillaume Garot (ex-maire de Laval), ministre délégué chargé de l'agroalimentaire, de mi-2013 à mars 2014.