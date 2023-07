La Première ministre Elisabeth Borne présente dans le quartier de Hauteville à Lisieux

Elisabeth Borne est depuis ce jeudi matin en déplacement à Lisieux dans le quartier de Hauteville théâtre de violences urbaines après la mort du jeune Nahel .

"Bien évidemment, on est très mobilisés pour assurer la sécurité les 13 et 14 juillet", a déclaré la Première ministre. "J'entends l'inquiétude" à propos d'un éventuel regain de violences urbaines à ces dates "qui a été exprimée par les habitants et les élus ce matin lors de ma visite", a-t-elle ajouté depuis le quartier de Hauteville.

Concrètement, la mobilisation de l'exécutif se traduit par "des actions préventives" et par "un dispositif de maintien de l'ordre pour les 13 et 14 juillet", a ajouté la cheffe du gouvernement. "Le calme est revenu, on a encore pu le voir la nuit dernière", s'est-elle aussi félicitée.

Elisabeth Borne rencontre policiers, habitants et commerçants ayant vécu les incidents dans le quartier de Hauteville © Radio France - Carole Louis

Elue du département, la Première Ministre vient à la rencontre des policiers municipaux commerçants et habitants ayant vécu ces évènements en première ligne.

À l'issue de la matinée un temps d'échange sera également organisé entre la Première Ministre et des élus du Calvados sur la reconstruction et les actions à mener à plus long terme, après ces violences urbaines.