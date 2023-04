La Première ministre Elisabeth Borne invitée exceptionnelle de France Bleu ce vendredi

La Première ministre Elisabeth Borne passe une partie de son vendredi dans l'Indre. Elle arrive en milieu de matinée dans l'Indre pour une visite officielle sur le thème des services publics. La cheffe du gouvernement participe dans le cadre de cette journée à l'émission "Ma France", en direct depuis les locaux de France Bleu Berry, entre 13h et 14h. Au cours de cette émission présentée par Wendy Bouchard, elle va répondre aux questions des auditeurs.

Même si, à ne pas douter, elle va être interpellée sur la réforme des retraites, elle vient surtout parler des services publics. Une visite à Buzançais est prévue à la rencontre des services en charge de l'établissement notamment des cartes d'identité et des passeports. Elle commence au préalable son déplacement à Valençay. Au-delà des cartes d'identité et des passeports, elle vient défendre les services publics de proximité via les Maisons France service et évoquer la simplification administrative.

Un question-réponse d'une heure avec les auditeurs

Pour poser vos questions à Elisabeth Borne, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 02.54.27.36.36.

Si c'est son premier déplacement officiel en tant que Première ministre en Berry, Elisabeth Borne était déjà venue dans l'Indre en 2019 en tant que ministre des Transports. Elle avait alors longuement évoqué la question de la ligne ferroviaire POLT, la Paris-Toulouse via le Berry.