La Première ministre Elisabeth Borne invitée exceptionnelle de l’émission "Ma France" mardi 7 juin

La Première ministre Elisabeth Borne sera l'invitée exceptionnelle de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France" sur France Bleu mardi 7 juin. Elle donnera sa première interview radio depuis sa nomination à Matignon, entre 13 heures et 14 heures. Elisabeth Borne sera interrogée sur les priorités pour la France de demain et échangera en direct avec les Françaises et les Français, à cinq jours du premier tour des élections législatives.

Pouvoir d'achat, santé, transition écologique...

Pendant une heure, la Première ministre répondra aux questions que se posent les citoyennes et les citoyens notamment sur le pouvoir d’achat, la santé, la transition écologique, l’éducation et l’égalité des territoires.