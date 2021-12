"La préoccupation des gens, ce n'est pas l'élection présidentielle" estime le référent LREM dans la Loire

Tous les candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain sont déclarés, sauf un. Emmanuel Macron n'a toujours pas dit s'il briguerait ou non un second mandat. Ce n'est pas le moment, fait comprendre David Kauffer, référent LREM dans la Loire, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Après le Cher et Vierzon, Emmanuel Macron est en déplacement dans l'Allier ce mercredi, pour parler des petites villes et des villes moyennes, mais aussi pour faire le bilan des mesures mises en place depuis le début du quinquennat. Le président, accusé par ses opposants de mener une campagne déguisée. "Il fait ce qu'il a toujours fait depuis qu'il a été élu président, c'est-à-dire être au contact en direct auprès des Français sur les territoires", estime ce mercredi matin David Kauffer, référent LREM dans la Loire, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Je souhaite qu'il le fasse le plus longtemps possible."

Parti trop tôt

Selon lui, le top départ de la campagne présidentielle a été donné trop vite. "La préoccupation des gens, pour l'instant, ça n'est absolument pas la présidentielle", explique celui qui est aussi maire de Saint-Romain-les-Atheux. "Moi, je le vois en tant qu'élu local, les gens vous parlent du Covid, de la situation sanitaire, de la situation économique, du pouvoir d'achat, de la sécurité. Absolument pas de la présidentielle, ce n'est pas la priorité. Qui sera candidat ? Qui sera in fine sur la ligne de départ ? On verra à partir de janvier/février, en fonction aussi des signatures et des parrainages. Pour l'instant, les gens n'y sont pas."

David Kauffer, qui ne semble pas inquiet de ce sondage Elabe qui donne Valérie Pécresse gagnante devant Emmanuel Macron au second tour de cette présidentielle. "On serait à deux ou trois jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, je répondrais oui, effectivement. Maintenant, nous sommes à quatre mois du premier tour. Encore une fois, les gens ne sont absolument pas dans l'élection présidentielle. Néanmoins, c'est un indicateur à prendre en compte. En se rappelant qu'il y a cinq ans, à la même période, quand Benoît Hamon avait été désigné, il avait pris 10 points. François Fillon avait fait exactement pareil" explique David Kauffer.

La campagne ne sera pas "une partie de plaisir"

"Nous le savons depuis le début, cette élection, pour nous, ne sera pas une partie de plaisir", enchaîne le référent LREM dans la Loire. "Elle sera extrêmement compliquée, mais on rentrera dans le dur de la campagne en janvier et février. Pour l'instant, on se rassemble, on rassemble. La maison commune rassemble les forces de la majorité présidentielle contre les sondages. Nous sommes ouverts. Nous sommes pour le rassemblement et pour le dépassement. C'est ce qui m'a conduit à rentrer en marche et suivre Emmanuel Macron en avril 2016 pour dépasser les clivages sur la base d'un rassemblement où on peut faire travailler des gens qui venaient de la droite et des gens qui venaient de la gauche, des gens qui n'étaient encartés nulle part. Et visiblement, ça n'a pas trop mal réussi. En tout cas, moi, je souhaite que ça perdure pour au moins cinq plus."

Est-ce un appel du pied à Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, écarté mardi de la vice-présidence des Républicains et très critique envers la primaire ? "Je lance aucun appel du pied", se défend David Kauffer. "Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas psychanalyste et je ne commente pas l'actualité politique. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ce qui compte en politique, ce sont les faits, ce sont les actes. Il reste chez Les Républicains, ça n'engage que lui." Le référent LREM a beaucoup à faire en ce moment, alors qu'il cherche à fédérer les différents partis et mouvements autour d'une candidature d'Emmanuel Macron.