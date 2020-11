La présidence de la commission des finances de la ville de Mayenne confiée à l'opposition municipale

C'est une première dans une des trois grandes villes du département. A Mayenne, c'est l'opposition municipale qui a la présidence de la commission des finances de la ville.

Josselin Chouzy, élu La République En Marche, a accepté la proposition du maire socialiste Jean-Pierre Le Scornet. C'est lui désormais qui sera donc chargé de veiller sur le budget et de le contrôler : "je suis heureux de prendre cette présidence mais attentif et soucieux du travail collaboratif et bien fait. J'espère que cette acte ne soit pas un coup de com'. #nouvellespratiques mais je ne doute pas !!!" écrit-il sur son compte twitter.