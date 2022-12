La Présidente de l'Assemblée de Corse accuse l'Etat de créer "les conditions d'un conflit"

Les conseiller territoriaux planchent notamment, pour cette ultime session de l'année, sur la délégation de service public maritime pour la période 2023 à 2029. Pour rappel, le rapport doit être voté avant minuit. Mais ce mardi matin, en ouverture, le contexte politique a dominé les échanges.

Lors des questions orales, la droite "Un Soffiu novu" a interpellé l'exécutif sur les discussions -suspendues- avec Paris autour de l'autonomie de la Corse. Jean-Martin Mondoloni, chef du groupe, a demandé au président Gilles Simeoni s'il était prêt à reprendre ces discussions et sans attendre la libération ou la fin des poursuites contre les prisonniers et détenus nationalistes.

"Pas de préalable", répond G. Simeoni. Cependant, le Président de l'exécutif nationaliste a insisté en ces termes : "Nous ne voulons plus des prisons, nous ne voulons plus des gardes à vue et de la violence clandestine, nous voulons la paix pour ce pays" [...]

Ensuite, dans son propos liminaire, Marie-Antoinette Maupertuis a évoqué un contexte Européen lourd et un contexte Corse en "crise" politique et aussi économique. Mais la présidente de l'Assemblée de Corse déplore : "Je n'ai reçu aucun signal de l'Etat" quant à la situation des prisonniers.

M-A Maupertuis estime que celui-ci "alimente un climat général de défiance" et qu'il "semble créer les conditions de poursuite d'un conflit qui n'a jamais été réglé" [...]

Selon elle, il y a des "mécanismes actuellement à l'œuvre" pour pousser "à la division et au pourrissement".

Référence aussi aux dernières actions nocturnes contre des commerces et des chantiers de constructions privés, parfois contre des proches d'élus et des maires.

"Nous ne tomberons dans aucun piège" a également insisté la présidente de l'assemblée territoriale.

