La présidentielle annulée à Nantillé en Charente-Maritime

Le Conseil Constitutionnel a annulé les 201 suffrages exprimés à Nantillé, en Charente-Maritime, en raison d'une simple erreur matérielle.

La décision du Conseil constitutionnel a été publiée ce jeudi au Journal officiel : une bête erreur matérielle, et voilà l'intégralité des bulletins de Nantillé purement et simplement annulés. Pourquoi ? Parce que le procès verbal envoyé à la préfecture de Charente-Maritime à l'issue du dépouillement était incomplet. Le PV complet est resté à Nantillé...

Un procès-verbal incomplet

La préfecture a invité la mairie à rectifier l'erreur, et le PV complet a été envoyé par mail le lundi matin. Mais c'était déjà trop tard pour parvenir dans les temps au Conseil constitutionnel. Les sages ont donc constaté un manquement à l'article 68 du code électoral, ce qui a empêché "le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin". Ils ont donc décidé d'annuler les 201 suffrages exprimés à Nantillé, comme ils l'ont fait pour 4.691 bulletins sur l'ensemble de la France en raison de différentes irrégularités.

La prochaine fois je mettrai moi-même le PV dans l'enveloppe" - le maire de Nantillé

"On ne m'y reprendra plus, explique le maire de Nantillé à France Bleu La Rochelle. La prochaine fois je mettrai moi-même le PV dans l'enveloppe". Il reconnaît que le maire est responsable légalement de la situation.

Nantillé avait porté Marine Le Pen en tête dimanche dernier : 59 voix, plus de 29% des suffrages. Devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à égalité à 38 voix (19%), et François Fillon à 31 voix (15%).