La présidentielle depuis la pelouse synthétique du club de foot de Fesches Méziré

Un rendez-vous de campagne en short et crampons pour ce cinquième opus de la présidentielle en "immersion" sur France Bleu Belfort Montbéliard. Contrairement aux apparences, les joueurs de l'AS Fesches Méziré (LR2) suivent la campagne et ont bien l'intention d'user de leur droit de vote.

"La présidentielle, c'est devenu n'importe quoi. Du folklore avant tout. Une campagne polluée par les affaires". Icham Abid, 37 ans, père de famille à Audincourt, polisseur de profession, membre de l'AS Fesche Méziré avoue suivre cette campagne avec une certaine assiduité. Il regrette la dimension spectacle des débats. Il ira voter, c'est sûr. Pour qui ? Il hésite encore entre deux candidats. Même s'il ne se fait pas d'illusion. "La politique, c'est des super menteurs. Ils font un peu tout au moment des élections. Et après, on ne les entend plus pendant cinq ans. C'est décevant".

Icham Abid, polisseur de profession, footballeur de passion à Méziré © Radio France - Christophe Beck

Contrairement aux apparences, la politique est prise au sérieux dans les rangs de l'AS Fesches Méziré, qui recrute dans les villages et les quartiers des joueurs de toutes origines. A l'entrainement, ces joueurs se montrent plutôt sages citoyens, avec l'intention d'aller glisser le bulletin dans l'urne, le 23 avril. Pour qui ? L'indécision et de loin le premier parti à Méziré (comme ailleurs). Ces joueurs se disent encore déçus de la tournure cette campagne qui fait la part belle au spectacle et aux affaires, en contournant les sujets de fond. Dans l'actualité de la semaine, ils sont minoritaires à avoir suivi le deuxième débat de la présidentielle lundi soir sur C News et BFM TV, mais tous en ont entendu parler. Ils se laissent jusqu'à la dernière minute pour faire leur choix.