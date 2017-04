La Présidentielle vue de Bretagne / Episode 1 : Quel bilan pour les "cars Macron" ?

Premier épisode de notre série "La Présidentielle vue de Bretagne". Gros plan sur l'une des mesures les plus emblématiques de la loi Macron, mise en place sous le quinquennat de François Hollande : la libéralisation du transport en autocar. Il s'agit bien sûr des"cars Macron".

En Bretagne, depuis la libéralisation du transport par car, trois lignes existent : Brest / Nantes , Brest / Rennes et Rennes / Nantes. Ces liaisons ont été mises en place pour permettre de voyager à bas coût. Exemple en Bretagne : le prix de la place varie entre 9 et 29 euros sur un trajet Brest / Nantes.

Pour le pdg d'Elorn Evasion, il faut être de l'aventure même si cela n'est pas rentable

Depuis leur mise en place il y a 2 ans, 8 millions de personnes ont embarqué dans les cars Macron, mais l'activité peine à être rentable. Au départ il y avait 5 opérateurs , aujourd'hui ils ne sont plus que 3 : Ouibus, Flexibus et Eurolines-Islines. Megabus a été racheté au bout d'un an par Flixbus et Starshipper par Ouibus. L'autocariste de Landivisiau Elorn Evasion s'est lancé dans l'aventure dès le départ. Pour son PDG, Alain Roué : " ce mode de transport est une nouvelle façon de voyager et il fallait impérativement qu'on soit au départ de cette aventure. C'est un moyen complémentaire d'être mobile et aujourd'hui il faut être mobile".

Ce sont surtout des jeunes et des séniors qui montent dans les cars Macron

L'entrepreneur breton a pris des risques, " c'est un pari sur l'avenir et il fallait le prendre" explique Alain Roué. Elorn Evasion a embauché 6 chauffeurs et a complété sa flotte avec deux autocars supplémentaires. Pour Alain Roué, l''activité ne sera rentable qu'en 2019 , il faut du temps pour installer ce nouveau mode de transport pour le moment très plébiscité par les jeunes et les seniors. En Bretagne, il existe 3 lignes Brest / Nantes , Brest / Rennes et Rennes / Nantes . Le prix de la place varie entre 9 et 29 euros pour un trajet Brest / Nantes.

