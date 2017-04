La Présidentielle vue d'une école de Lille

Quelles sont les attentes des citoyens avant le premier tour de l'élection présidentielle ? France Bleu Nord vous donne la parole. Des enseignants de Lille prennent le micro.

Assis sur des petites chaises d'enfant dans une salle de classe, ces enseignants s'interrogent. Tous n'ont pas fait leur choix pour le premier tour de la présidentielle. Anne, 55 ans, est institutrice en maternelle : "c'est la première fois depuis que je vote que j'ai du mal à me positionner. J'ai beaucoup de mal à me reconnaître dans une ou l'autre des campagnes".

Une grande réforme

Cette indécision est d'autant plus forte qu'ils n'ont pas l'impression que les candidats s'intéressent beaucoup à l'éducation. Tout en regrettant que les programmes soient réformés trop souvent, Barbara estime que les politiques ne se posent pas les bonnes questions : "ce n'est pas une question de mercredi ou de samedi, il faut vraiment un grand changement. Pour moi, les classes d'âge n'ont plus la place à l'école. Tu peux avoir 8 ans, être en CM2 en maths, et avoir 10 ans et être en CE2 en Français."

L'homme politique qui parle des 35h à l'école, c'est un mensonge

Plusieurs de ces professeurs en ont assez d'entendre parler du temps de travail des enseignants. Certains politiques aimeraient les voir passer 35 heures par semaine dans leurs écoles. Stéphanie réagit vivement : "l'homme politique qui dit ça, c'est un réel mensonge. C'est faire exprès de ne pas connaître la réalité. Les candidats qui disent cela veulent monter les gens les uns contre les autres". Nicole, directrice d'école, acquiesce : "les syndicats ont établi qu'un enseignant travaillait en moyenne 41 heures par semaine. Il y a les préparations, le soir on travaille à la maison, on travaille aussi pendant les vacances".

J'ai l'impression de devoir me justifier quand je dis que je suis instit

Quand des candidats proposent de limiter le nombre d'élèves par classe, de mettre parfois deux enseignants par classe dans les zones difficiles, tous sont sont d'accord. Mais Stéphanie estime qu'il faut aller plus loin : "plus que des moyens, j'aimerais de la confiance. J'ai l'impression que quand je dis que je suis instit, je dois tout de suite me justifier. Les politiques devraient nous faire confiance, écouter nos solutions".

On est resté un siècle en arrière

Pour Florian, qui enseigne depuis 8 ans, l'école est en retard sur son temps : "j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'on apprend aux enfants, et ce qui est attendu dans la société. On est resté un siècle en arrière. Les enfants ce demandent ce qu'ils vont faire plus tard de ce qu'on leur apprend à l'école". Pour être plus en phase, il faudrait développer la formation, selon Nicole : "les enseignants sont formés à des disciplines, mais pas sur la question de l'ouverture de l'école, aux parents, au quartier, aux associations.... La formation, c'est la question numéro un".