La Présidentielle vue d'une ferme de Saint-Amand-les-eaux

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Nord vous propose d'entendre la parole des citoyens. Leurs attentes, leurs espoirs, leurs colères... Nous sommes dans une ferme de Saint-Amand-les-eaux.

A 42 ans, Isabelle élève 80 vaches laitières à Saint-Amand-les-eaux. Produire son lait lui coûte aujourd'hui plus cher que cela lui rapporte. Pour elle, l'une des priorités du futur Président doit se trouver du côté de Bruxelles : "je ne suis pas contre l'Europe au contraire, mais on est mis en concurrence avec des pays européens qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Il faut une harmonisation. Vous ne pouvez pas construire une maison en faisant le toit avant les fondations".

Vivre de son travail

A quelques kilomètres de là à Nivelle, Géry, 57 ans, élève des porcs et des vaches, ses deux fils seraient prêts à reprendre. Problème : il n'arrive pas à vivre de son travail car les prix auquel les industriels achètent ses produits sont trop bas. "L'exploitation n'est pas rentable. On nous envoie des subventions, des aides, et alors ? Il faut absolument que nos fermes familiales arrivent à vivre de leur activité. Sinon, elles disparaîtront".

On passe plus de temps avec un crayon qu'avec notre fourche

Les deux exploitants aimeraient aussi que les candidats se rendent compte de la lourdeur administrative qui pèse sur les fermes. "On passe presque plus de temps avec un papier et un crayon, qu'avec notre fourche et nos vaches", constate Isabelle. Géry, lui, a l'impression que "l'agriculture est oubliée par beaucoup de candidats. On parle beaucoup plus de problème de santé. Ce qu'on oublie, c'est que pour avoir la santé, il faut une bonne alimentation. Il vaut mieux aller au moulin qu'au médecin, disait ma grand-mère !".

Le suicide est à notre porte tous les jours

Isabelle veut attirer l'attention sur le désespoir de certains de ses collègues : "le suicide est à notre porte, tous les jours, et personne n'en parle. Quand on en arrive au bout d'une corde, parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts, et que face à nous on a des murs, c'est qu'il y a un malaise quelque part".