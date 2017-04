La Présidentielle vue de Bretagne / Episode 3 : le mariage pour tous

Le mariage pour tous avait été l'un des thèmes phares de la dernière campagne présidentielle et restera comme l'une des mesures phares du quinquennat de François Hollande. En Bretagne, les mariages homosexuels représentent 3 % environ des unions célébrées ces deux dernières années.

Au plan national, comme en Bretagne, le nombre de mariage pour tous est en baisse 4 ans après la promulgation de la loi en mai 2013.

Les mariages homosexuels représentent 3 % des mariages bretons

L'INSEE Bretagne enregistre 446 unions homosexuelles et 323 en 2015 soit 3 % des mariages bretons. En 2014 et 2015, l'Ille-et-Vilaine célèbre le plus grand nombre de mariages de personnes du même sexe en Bretagne, suivi du Finistère avec 117 unions en 2014 et 80 en 2015.

Ce que proposent les 11 candidats sur le mariage pour tous

Marine Le Pen souhaite abroger la loi. François Fillon indique qu'il réécrira la loi Taubira, .

Pas un mot dans le programme de Jean Lassalle qui avait voté contre à l'Assemblée Nationale en mai 2013, rien également dans celui de Jacques Cheminade. Nicolas Dupont-Aignant indique qu'il ne remettra pas en cause le mariage homosexuel. Pour François Asselineau le mariage gay est " un sujet subalterne".

Philippe Poutou, Jean-Luc Mélanchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron n'ont pas l'intention de revoir le texte. Nathalie Arthaud est la seule à exprimer dans son programme la volonté d'aller plus loin et souhaite les mêmes droits pour les couples homos et hétéros.

