La Présidentielle vue de Bretagne / Episode 6 : les espoirs du monde agricole

Les candidats à la présidentielle ont eu l'occasion de s'exprimer lors du congrès de la FNSEA à Brest fin mars. Seuls les candidats de droite et Emmanuel Macron ont accepté de passer un grand oral.Cela n'a pas empêché les autres candidats de faire des propositions sur un secteur en crise

Les crises agricoles se succèdent et une majorité d'agriculteurs n'arrive pas à retirer un revenu décent et dénonce notamment la concurrence intra-européenne. Si la crise perdure pour les producteurs laitiers, en production porcine, les cours ont remonté mais les difficultés de fond persistent.

La disparité des charges sociales fait des ravages dans les exploitations

Concernant la production porcine de grandes disparités existent sur les charges sociales ce que déplore Michel Bloch président de l'union des groupements de producteurs de viande en Bretagne. "C'est le problème des fameux travailleurs détachés qui sont utilisés de manière quasi esclavagiste dans les abattoirs allemands. Il y a un smic qui a été imposé par Madame Merkel, le problème est que l'on n'est pas allé tout à fait au bout de la démarche. Je suis à la tête d'une organisation qui a déposée plainte à Bruxelles contre ce fameux travail détaché qui a fait des ravages en Bretagne et ailleurs et où les conditions d'élaboration du produit ne sont pas du tout les mêmes. Quant un travailleur français coûte de 15 à 16 euros de l'heure, il coûte 25 euros au Danemark et 6 à 7 euros en Allemagne ! "

Michel BLOCH président de l'union des groupements des producteurs de viandes en Bretagne © Radio France - Anne TREGUER

Pour Michel Bloch , l'Europe sème la pagaille sur les marchés agricoles mais les éleveurs ne peuvent et ne doivent pas pour autant lui tourner le dos. " Aujourd'hui il est impensable de se passer de l'Union Européenne, il faut juste plus de justice et d'équité".

La filière porcine a pu se relever depuis un plan car elle a trouvé des débouchés en Chine après la fermeture des frontières russes

A Brest, 7 candidats ont donné leur vision de l'agriculture de demain devant le congrès de la FNSEA

Les 11 candidats sont tous d'accord sur l'importance et la pertinence des circuits courts et du consommer local et la plupart déclare que tous les modèles agricoles doivent pouvoir cohabiter. Fin mars à Brest, devant le congrès du principal syndicat agricole, la FNSEA, 7 candidats ont exposé leurs propositions. Elles sont à relire en cliquant sur ce lien. Les candidats de gauche ont boudé le rendez-vous inédit proposé par la FNSEA, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélanchon ont déclaré vouloir privilégier l'agriculture biologique.