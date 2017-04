La présidentielle vue de Dordogne : à la cité HLM de Chamiers on se sent oublié

France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs avant le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. Septième étape à la cité HLM de Chamiers, dans le grand Périgueux où les habitants ont le sentiment d'être totalement délaissés Faouzi Tritah

Dans la cité HLM de Chamiers, les habitants ont plutôt tendance à rester chez eux enfermés dans leurs appartements. Pour Ahmed qui fume une cigarette dans le seul petit café de la cité, c'est sûr les habitants ne veulent pas se mélanger. "Même les "Français" quittent les appartements et n'ont plus envie d'habiter avec les étrangers, la gauche ou la droite ne pourra rien y changer."

Les hommes politiques ne cherchent que la place et le portefeuille - Patrick 57 ans en recherche d'emploi

L’autre souci dans la cité c’est la pauvreté et le chômage. Patrick non plus ne croit pas que le futur président pourra faire quelque chose, il recherche désespérément du travail. "Ils font des promesses aux gens, qu'il viennent vivre avec 600 euros, ma femme est handicapée et diabétique, elle ne peut pas bosser c'est très dur".

Nicolas 31 ans tue le temps sur un banc public. Il recherche également du travail. La politique française ne l’intéresse plus. La France il l’aime mais il va la quitter "c'est un gros projet de quitter la France, il y a trop de chômage, et je pense que je ne vais pas être le seul!

Faudrait qu'ils tiennent un peu leurs promesses - Nazira mère célibataire de deux enfants

Beaucoup d'habitants se sentent englués dans la pauvreté et ont ce sentiment que les hommes et femmes politiques ne peuvent rien. Virginie a quatre enfants et elle est en colère "On paye nos impôts, mais ils vont où nos impôts? Les hommes politiques on ne les voit que pendant les élections et après on ne les voit plus!"

Nazira est mère célibataire avec 2 enfants " le peu que l'état me donne pour les petits c'est passez pour les factures et les courses. "J''irai voter mais j'espère que ça ne sera pas pour rien".