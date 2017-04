La Présidentielle vue de Dordogne : à la masion de retraite de Périgueux, les électeurs pensent à leurs petits-enfants

France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs avant le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. Deuxième étape : la maison de retraite Villa occitane de Périgueux où l'on s'inquiète bien sûr pour les retraites mais aussi pour l'avenir des petits enfants

Jusqu'au premier tour de la présidentielle le 23 avril, France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs. Deuxième escale ce mercredi à l'EHPAD Villa Occitane de Périgueux. Pour aller demander aux pensionnaires du troisième âge et au personnel ce qu'ils attendent du prochain Président de la République.

A l'heure du déjeuner, dans le grand restaurant où déjeunent les 68 résidents de la maison de retraite de Périgueux, beaucoup disent ne pas encore savoir pour qui ils vont voter...

"C'est bien la première fois que je ne sais pas encore pour qui voter" sourit Vincente

Mais tous sont déjà certains de se déplacer ou de voter par procuration le jour du vote. Et notamment Marguerite :

"J'ai toujours voté depuis qu'on a eu le droit de vote nous les femmes en 1945" explique-t-elle

"Peu importe pour qui, mais allez voter !" poursuit-elle. Quant aux préoccupations qui guident ces retraités, elles sont peu nombreuses, mais très importantes à leurs yeux : d'abord, l'augmentation des retraites, "ça devient trop juste pour vivre, à la fin du mois, il ne me reste vraiment rien" explique Madeleine, 83 ans.

Inquiétude pour les générations futures

Mais ce qui inquiète le plus les résidents, c'est l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. "Il faut bien qu'ils trouvent du travail pour vivre, je voterai pour cela" explique Paule. "Nous, on a plus trop à s'inquiéter, mais nos enfants, je suis inquiète pour eux" renchérit sa voisine de table.

Dans les cuisines, Pascal Denis, le chef cuisinier s'active derrière ses fourneaux. Le jeune homme s'inquiète pour l'avenir :

"Je pense qu'il y a quelques années, les gens vivaient mieux qu'aujourd'hui, nous on a du mal à finir les mois... quand on voit que certains se gavent" soupire-t-il

Difficile de dire quel sera le vote des résidents de l'EHPAD et de son personnel.. Mais tous promettent qu'ils porteront une attention particulière au candidat qui parlera des retraites et des salaires.