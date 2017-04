La présidentielle vue de Gironde : à Braud-et-St-Louis, la centrale nucléaire poumon économique indispensable ?

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : dans le cadre de notre série 10 jours - 10 communes dans le département avant le premier tour de la présidentielle, les habitants que nous avons rencontré à Braud-et-Saint-Louis et Saint-Ciers-sur-Gironde refusent d'envisager la fermeture de la centrale du Blayais.

Braud-et-St Louis, commune de 1500 habitants, héberge sur ses terres à quelques kilomètres du bourg, la centrale nucléaire du Blayais, le premier producteur d'électricité d'Aquitaine, depuis 1981. Une voisine indispensable à entendre les habitants de Haute-Gironde. A la question : faut-il la fermer, comme il en est question pour celle de Fessenheim en Alsace, démarrée en 1978 soit 3 ans plus tôt que celle du Blayais ? Ceux que nous avons rencontré répondent en chœur, NON, avec un seul argument majeur à la bouche : l'emploi.

"On a besoin d'elle pour vivre"

Il sont 1300 agents EDF à y travailler sans compter les 600 prestataires extérieurs permanents. Le mari et l'un des fils de Chantal y sont salariés. Et toute sa vie a été rythmée par les déménagements au gré des mutations EDF justement. Et si la centrale ferme selon elle, tous les commerces autour "vont tomber". Un argument économique qu'elle place devant la sécurité, qui est "de toute façon assurée". Elle reconnaît qu'elle ne peut pas être objective, mais qu'elle a confiance.

C'est le même argument qui prévaut également à 8 kilomètres de là, dans le bourg de Saint-Ciers-sur-Gironde, même si Audrey, gérante de l'épicerie fine et maman d'un petit Antonin, ne peut s'empêcher de penser aux risques.

On reçoit tous les ans les cachets d'iode. On a aussi des réunions de vigilance. Ce n'est pas anodin cette centrale. On sait qu'il y a des risques d'autant plus avec ce qui s'est passé au Japon ou à Tchernobyl. Mais, on en a besoin dans le secteur, nous les commerçants, pour vivre et pour survivre

Aucun parc éolien à ce jour en Gironde

Pourquoi faudrait-il avoir plus peur dans le Blayais qu'à Bordeaux ? ajoute Francis pâtissier retraité.

Même à 50 kilomètres de là, les gens seront touchés alors... Elle fait vivre des familles. Et il faut bien trouver un moyen pour fabriquer de l'électricité

Et pas question de voir des éoliennes s'implanter sur ce territoire, comme des banderolles l'affichent clairement dès la sortie de l'A10 en venant de Bordeaux. Un projet a d'ailleurs été récemment retoqué par les élus de Saugon. Aucun parc éolien n'a encore pu voir le jour jusqu'ici dans tout le département de la Gironde.