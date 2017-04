La présidentielle vue de Gironde : à Lesparre-Médoc, Fanny ouvre une boutique-café, carrefour du vivre ensemble

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : dans le cadre de notre série 10 jours - 10 étapes dans le département avant le premier tour de la présidentielle, rencontre avec Fanny à Lesparre-Médoc qui a ouvert une boutique mais aussi café, lieu d'échanges et "outil de résistance" au Front National.

Fanny, 40 ans, a fait le choix de quitter Pessac il y a un an avec mari et enfant, pour Lesparre-Médoc, avec une idée précise en tête : monter ce "family concept store" unique en Médoc, baptisé "un air de famille". A première vue, c'est un simple magasin de jeux et de décoration pour enfants. Mais quand on pousse la découverte jusqu'à l'arrière boutique, c'est un lieu de rencontres, un lieu de vie et de rencontres, pour prendre un verre, ou l'on peut organiser un goûter d'anniversaire, et participer à des ateliers éducatifs.

"Dire aux enfants : on ne grandit pas dans la peur"

D'emblée, Fanny, qui était travailleuse sociale dans la métropole de Bordeaux, y accole les termes de "vivre ensemble" et de "lieu citoyen".

J'ai longtemps travaillé dans des centres sociaux, dans des quartiers et on se rassemblait autour de la cuisine par exemple, pour connaître des cultures différentes. Et l'idée ici, c'était d'avoir un lieu répéré, ouvert, mais pas un centre de loisirs, où l'on peut pousser la porte, pour passer un moment chaleureux, pour créer du lien social, au moment où la solidarité se perd en campagne

Ces ateliers d'anglais, de cuisine, de scrapbooking ou de musique, etc.. Fanny les voit comme des supports à la discussion. Elle évoque même sur un territoire où le Front National a atteint 42% aux élections régionales en 2015.

C'est important de ne pas s'enfermer dans des idées comme les propose le Front National. Pour moi, c'est un outil de résistance, pour dire aux enfants : on ne grandit pas dans la peur de l'étranger, de celui que l'on ne connaît pas

Il faut encore convaincre parfois certaines réticences dit-elle, mais elle y croît. Certains l'ont déjà adoptée, au point de venir lui annoncer la naissance du petit dernier.

Fanny fourmille d'idées. Elle voudrait passer un partenariat avec Pôle Emploi pour que maman ou papa puisse se consacrer à recherche travail pleinement pendant que les enfants seraient confiés à "un air de famille".