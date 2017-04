La présidentielle vue de Gironde : à Libourne, les habitants croient en la LGV pour revitaliser le commerce

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : dans le cadre de notre série 10 jours - 10 communes, avant le premier tour de la présidentielle, nous avons demandé aux habitants de Libourne comment ils voient leur ville : autrefois un peu délaissée mais aujourd'hui en reconquête.

Libourne, 25 000 habitants, la onzième ville du département, au cœur des vignobles de Saint-Emilion et Pomerol, a été classée en octobre 2016 dans un rapport de l'inspection générale des finances, dans le Top 10 des villes moyennes françaises touchées par "la désertification et la vacance commerciale". Ce que regrette Jean-Pierre 76 ans retraité de France Telecom, qui assure cependant que ce n'est "pas pire ici qu'ailleurs". Selon lui, "les centre-villes se dépeuplent, parce qu'on autorise trop l'installation de centres commerciaux à l'extérieur".

Un travail de longue haleine pour redorer l'image de Libourne

Elodie qui a ouvert une boutique de vêtements pour femmes il y a deux dans la rue Gambetta, estime que "Libourne souffre de cette image", mais qu'il y a tout pour remédier à ce manque de dynamisme. Ce sera un travail de longue haleine, mais il est possible de faire revenir les gens et les commerces. Moi j'y crois". Et pour appuyer son intuition elle avance la reconversion de l'Esog en hôtels 3 et 5 étoiles, le lifting des quais qui ne sont que des garages aujourd'hui, et surtout la LGV qui fera gagner 45 minutes pour aller à Paris (avec 4 aller-retour quotidiens); une chance, selon elle.

Trop de charges pour les commerçants

Selon son voisin de la rue Gambetta, le photographe Eric, il faut également agir sur les charges qui pèsent sur les commerçants et revoir le RSI (Régime social des indépendants) qui pénalise sur ses revenus. Pour lui, "c'est 40%". Et "les commerces qui ferment, comme à Libourne, mais aussi partout en France, ont, j'en suis sûr, des problèmes avec le RSI". Une autre Elodie qui s'est lancé dans "le made in France" estime aussi qu'il "faudrait baisser les prix des loyers pour donner un coup de pouce aux jeunes entreprises qui démarrent". Des remarques qu'ils espèrent entendues par le futur locataire de l'Elysée.