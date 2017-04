La présidentielle vue de l'usine ECCE de Prouvy

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Nord vous propose d'entendre la parole des citoyens. Leurs attentes, leurs espoirs, leurs colères... Nous sommes dans l'usine textile ECCE de Prouvy dans le Valenciennes.

Dans l'atelier un grand drapeau tricolore flotte au dessus des stocks de tissus, à côté les petites mains s'affairent pour boucler les dernières commandes de costume pour Givenchy ou Kenzo. Le 31 mai, 53 des 59 salariés d'ECCE à Prouvy seront licenciés, les derniers salariés resteront pour le suivi des commandes des sites délocalisés de l'entreprise en Tunisie, Maroc, Bulgarie, il n'y aura donc plus du tout de production en France. C'est le 6° plan social dans cette entreprise qui a compté jusqu'à 8000 personnes et qui a fait l'objet du documentaire de François Ruffin Merci Patron, primé aux Césars.

Une délocalisation pas suffisamment abordée par les candidats

Pour les ouvrières qui ont presque toutes fait leur carrière dans l'entreprise, la campagne cette année a un goût amer. Elles ont l'impression d'avoir été abandonnées des politiques et donc des candidats qui n'ont quasiment pas parlé de délocalisation selon elles.

Ya personne qui fait rien pour nous, c'était le moment d'en parler justement, de faire revivre la France, parce que là elle est en train de mourir la France, il y a plus de boulot pour personne, Catherine, 58 ans dont 39 passés chez ECCE

Toutes auraient aimé que les candidats parlent plus de Made In France, et surtout qu'ils ne portent pas des costumes Italiens, regrette Marie Andrée Smaga, déléguée CGT

"quand Fillon se fait prêter pour 45 000 euros de costumes made In Italy, il aurait pu les faire faire chez nous, il en aurait pas eu 5 mais plus d'une dizaine et Made In France", Marie Andrée Smaga déléguée CGT

Les ouvrières estiment aussi que les candidats ne connaissent pas leur difficulté du quotidien, Marie regrette "qu'ils vivent dans leur bulle". Alors pour elles, difficile de suivre la campagne cette année. Catherine l'a quasiment pas suivie et pour la première fois elle a bien du mal à faire son choix pour le premier tour.

Moi je sais pas à qui faire confiance, là maintenant je ne sais pas. Je sais pour qui je ne vais pas voter, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter, mais j'irai car c'est un droit

Beaucoup d'ouvrières sont indécises même si certaines expliquent qu'elles vont voter extrême gauche au premier tour, mais qu'elles ne savent pas quoi faire au 2nd tour. Mais même si leur situation est très compliquée elles ont beaucoup d'attente par rapport au futur président. D'abord, elles aimeraient une loi pour mieux lutter contre les délocalisations ou encore un SMIC européen pour éviter toute tentation pour les patrons d'aller s'installer dans les pays d'Europe de l'Est par exemple.

Un coup de pouce pour les petits salaires et les petites retraites

Avec un tout petit peu plus qu'un SMIC, ces ouvrières qui ont pourtant pour la plupart plus de 35 ans d'ancienneté aimeraient un coup de pouce pour les petits salaires,

On travaille pour Kenzo, Givenchy, ...pour des grandes marques et on touche le SMIC alors qu'un costume c'est le prix d'un costume, c'est honteux !, Marie Andrée Une fois tout payé, on a très peu pour vivre, très peu...on va bientôt être obligé d'aller aux restos du coeur, même si on travaille, Catherine

Les filles espèrent aussi que le prochain président augmentera les petites retraites, car elles auront moins de 1000 euros

"ca va être galère pour nous, et pour les maisons de retraite, c'est hors de prix, on pourra pas se les payer", Cathy

Les petites mains espèrent aussi plus de travail pour les jeunes surtout dans le Valenciennois où le taux de chômage dépasse les 15%, et certaines rêvent encore d'un repreneur pour leur usine.