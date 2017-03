La présidentielle vue par des adolescents du quartier de l'Arsot à Offemont

Pour son quatrième vendredi de campagne, France Bleu Belfort Montbéliard donne la parole aux adolescents du quartier de l'Arsot à Offemont. Ces jeunes d'un quartier dit "sensible" aimeraient qu'on parle un peu plus d'eux. Ils évoquent aussi leur peur du Front National.

Ils ont entre 12 et 18 ans et chaque semaine ils se réunissent dans une des salles de la Clé d'Offemont, le centre socio culturel situé dans le quartier de l'Arsot, pour participer aux ateliers citoyenneté et débattre entre eux. Ils ont accepté, après diffusion de vidéos pédagogiques sur la campagne présidentielle, d'évoquer la campagne actuelle. Une campagne "bizarre" et "pas très sérieuse" selon leurs mots.

"Valls? Tout le monde s'en fout, non?"

Selon Adel, 17 ans: "Ça fait pas très sérieux tout ça. Valls qui trahit Hamon, franchement on s'en fout non de Valls? Après, qu'un ancien premier ministre revienne sur sa parole comme ça, ça donne une mauvaise image surtout aux jeunes. J"aimerais qu'ils parlent un peu du fond., des vrais sujets et notamment d'économie, sur le long terme".

Ils partagent tous le même rejet du Front National

Rania, 16 ans, aimerait elle aussi qu'on parle un peu plus d'eux, même si: "La politique je m'en fous. Ils arrivent pas à m'intéresser en fait". Mohamed voudrait lui qu'on se préoccupe des quartiers sensibles dans cette campagne: "on en parle pas c'est dommage". Il a surtout peur, comme tous ses camarades autour de la table, du programme de Marine Le Pen: " Refuser l'école aux enfants réfugiés c'est pas bien, c'est raciste et sur l'économie sortir de l'Europe ce n'est pas une bonne idée". S'il était président, Mohamed, donnerait de l'argent aux plus pauvres, "surtout aux enfants et puis de la nourriture et des loisirs, pour être comme un enfant normal quoi".