La présidentielle vue par des retraités d'Etueffont

Pour ce second vendredi de campagne, France Bleu Belfort Montbéliard donne la parole aux membres du club de retraités d'Etueffont. Ils évoquent leur désamour de la politique et des candidats actuels. Ils aimeraient surtout qu'on parle un peu plus d'eux dans cette campagne.

Tous les quinze jours, le club des retraités d'Etueffont se réunit dans une des salles de l'Escae, une salle située entre la piscine et la médiathèque du village. Ils sont une vingtaine à se retrouver ainsi et à jouer à la belote, aux dominos ou au scrabble. La politique, ils n'aiment pas beaucoup en parler. A part pour critiquer cette campagne 2017. "Cette campagne est lamentable" avoue ainsi Geneviève, 70 ans, trésorière du club. "Ils ne font que se dénigrer entre eux. Quant aux programmes, on en voit pas la queue d'un. Moi ce que j'aimerais c'est que tous les candidats, avant de se présenter à la présidentielle, vivent pendant un mois avec un Smic. On verrait bien après ce qu'ils proposeraient ensuite".

"Aucun candidat n'a parlé de nous, les retraités"

Nicole, elle, regrette surtout que personne dans cette campagne ne parle des retraités. "Aucun n'en a parlé" déplore cette ancienne ouvrière chez DMC. "Moi je voudrais qu'on revalorise les petites retraites. Vous savez combien je touche après 42 ans de cotisation? 870 euros par mois!". "J'ai fait les comptes, ajoute Bernard "J'ai gagné une quinzaine d'euros ces dernières années".

Certains iront voter blanc pour la première fois de leur vie

Tous iront voter. "Parce que c'est un devoir et qu'on l'a toujours fait". Mais la plupart de ces retraités ne savent pas pour qui. "Fillon ce qu'il a fait c'est pas bien avec de l'argent public" explique ainsi une autre Nicole, 85 ans. "Et puis Macron j'y crois pas trop. Hamon pourquoi pas, mais ce qu'il dit des réfugiés ça me plait pas. On en a assez". "Je crois que pour la première fois de ma vie j'irai voter blanc" conclue quant à lui Bernard.

