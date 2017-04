La Présidentielle vue par... la gérante d'un garage près de Poitiers

Françoise Bonnin est à la tête du garage Peugeot de la ZUP à Buxerolles. A quelques années de la retraite, elle pose un regard lucide et un peu désabusé sur cette campagne de la présidentielle et sur les promesses des candidats.

Pour Françoise Bonnin c'est clair : " Je n'attends rien de cette élection présidentielle, on parle trop des affaires et pas assez du fond". Son quotidien de cheffe d'entreprise n'est pas simple. Gérante du garage depuis 1996 elle a vu les choses évoluer et pas toujours dans le bon sens avant c'est elle qui faisait les fiches de paie de ses quatre salariés, aujourd'hui c'est devenu trop compliqué elle doit sous-traiter à un comptable "on est devenu incapable de le faire, ça change tout le temps." Pareil pour la réglementation, et la paperasse administrative comme elle dit ! "On a trop de choses qui nous polluent, on aimerait passer plus de temps à faire notre métier, et être près de nos clients". Et quand vous évoquez avec elle les sujets qui fâchent: "aujourd'hui c'est un casse-tête de recruter un employé, dernièrement lors d'un entretien, un chômeur lui a dit : je touche le chômage, je rénove ma maison, et je m'occupe de ma fille, pourquoi voulez-vous que j'aille travailler chez vous ? ça ce n'est pas bien". Autre difficulté, les derniers apprentis qui sont passés dans son garage n'ont pas fait l'affaire "quand on veut faire ce métier, il faut être motivé et ne pas venir au travail à reculons".

-