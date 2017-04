La Présidentielle vue par... les Anciens

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Nord vous propose d'entendre la parole des citoyens. Leurs attentes, leurs espoirs, leurs colères... Nous nous arrêtons à la maison de retraite du Clos Fleuri, à Saint-André-lez-Lille, pour écouter les Anciens.

A la maison de retraite du Clos Fleuri, Jean, Thérèse, Liliane, et Suzanne sont attablés à la bibliothèque. Ils ont tous plus de 90 ans, mais quand on parle d'élections, les souvenirs sont nets : Suzanne évoque le temps où, petite fille, elle accompagnait son père au bureau de vote. Liliane se souvient des dépouillements : "il y avait de la bagarre !".

Trop de candidats

Aujourd'hui, nos Anciens sont perplexes. Jean, 91 ans, fait remarquer que le clivage droite-gauche n'est plus aussi net qu'avant, "les partis aujourd'hui sont beaucoup plus disséminés". Liliane, 94 ans, est d'accord : 11 candidats, c'est trop, "il y a trop de bulletins sur la table, on est perdus".

Beaucoup de magouilles

Lucien fut conseiller municipal durant 42 ans. Voir des candidats mis en examen le laisse perplexe : "je trouve qu'il y a beaucoup de magouilles. Il y a de quoi écœurer les gens. A mon époque, on était au service des autres, plus qu'à son porte-monnaie".

Promesses non tenues

Suzanne, 92 ans, regrette le comportement des politiques une fois élus : "ils devraient tenir les promesses qu'ils font durant la campagne".

ça me fout en rogne !

Liliane se dit "plutôt révolutionnaire". Elle a regardé certaines émissions politiques, et lance : "ils m'énervent ! Je serais jeune, je taperais sur la table". Si elle était Présidente, elle "remettrait l'armée, pour que tout le monde soit égal. Filles et garçons".

Inquiets pour leurs enfants et petits-enfants

Tous ces seniors sont surtout inquiets pour leurs enfants et petits enfants, à cause de l'état du marché du travail. L'emploi, c'est le priorité numéro 1, pour eux. "Tout ferme autour de nous, toutes les usines", constate Jean. "Nos enfants font leurs études ici, et après ils partent s'expatrier à l'étranger" affirme Liliane.

Pas de solution miracle

Lucien, l'ancien adjoint au maire, veut conclure en relativisant : "il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas demander l'impossible aux politiques".