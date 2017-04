La Présidentielle vue par les demandeurs d'emploi

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Nord vous propose d'entendre la parole des citoyens Quelles sont leurs attentes, leurs espoirs, ou leurs colères ? Nous nous intéressons ce mercredi aux demandeurs d'emploi.

Malgré un bac +4 et un diplôme en gestion économique et sociale, Ludovic n'a jamais trouvé sa place dans le monde du travail. Depuis une dizaine d'années, il a enchaîné les petits boulots, s'est beaucoup investi dans le bénévolat, et aujourd'hui, à 35 ans il a choisi de changer d'orientation. Grâce à une formation payée par la région, Ludovic prépare un master lié à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

Lucie non plus n'a jamais vraiment travaillé. Cette jeune mère de famille a du stopper toute activité pour soigner deux de ses enfants malades à la naissance. Mais aujourd'hui, elle est seule et doit reprendre une activité. Pourtant elle refuse de s'inscrire à Pôle Emploi.

Chaque fois, ils m'ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais tenu donc. Ils m'ont fait la promesse de me payer le permis de conduire. Au final, j'ai du débourser moi même 1 300 euros", raconte la jeune femme.

Laetitia aussi a cessé de travailler pour élever ses enfants. Et elle aussi a décidé de reprendre une activité. Mais elle a plus de chance que Lucie. Le quartier qu'elle habite à Achicourt près d'Arras bénéficie de la politique de la ville.

Trois façons d'appréhender l'élection

Trois personnes éloignées de l'emploi comme on dit pudiquement, trois situations différentes. Mais aussi trois façons d’appréhender la politique. Ludovic c'est certain, ira voter dimanche : "Je suis engagé politiquement donc je sais pour qui je vais voter".

Laetitia aussi ira voter, mais elle, comme beaucoup d'électeurs, ne sait pas encore pour qui. "On n'a décroché à cause des politiques. On n'existe plus à part entendre que certains ont fait des détournement d'argents. On n'a aucun intérêt à les écouter", confie la jeune femme.

Quant à Lucie qui a toujours glissé un bulletin dans l'urne, cette fois ci, elle va surement s'abstenir : "Je ne crois plus en eux. Ils font des promesses qu'ils ne tiennent jamais".

