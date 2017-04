La présidentielle vue par les électeurs du marché de Sochaux

Pour son huitième épisode de "Vendredi de campagne", France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de rencontrer les électeurs du marché de Sochaux, où la commune a largement plébiscité Marine Le Pen. La candidate FN a récolté environ 32 % des voix alors qu'Emmanuel Macron 21% des voix.

Le score de Marine Le Pen n'étonne absolument pas Catherine, productrice de canards à Bavans. A bord de sa camionnette, elle travaille sur le marché de Sochaux depuis une vingtaine d'années : "J'ai énormément de clients qui me disent qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils veulent voter Marine Le Pen. Peut-être que certains sont surpris, moi pas du tout. Les gens ne savent plus vers qui se tourner. Comme Marine Le Pen n'a jamais été elue, ils se disent pourquoi pas l'essayer". La commerçante elle-même hésite, elle ne sait pas encore pour qui voter : "J'en ai ras-le-bol aussi. On travaille énormément on fait deux semaines en une, on voudrait embaucher une personne mais on ne peut pas car c'est trop cher, c'est impossible. Donc je pourrais me tourner vers un vote sanction".

Aider les Français, je suis d'accord avec elle

Agnès, une cliente du marché de Sochaux, va probablement voter Marine Le Pen : "Si je devais choisir, c'est vers elle que je me tournerai. J'ai un fils qui est au chômage et qui, malgré les diplômes qu'il a, n'arrive pas à trouver du travail. Je pense que beaucoup de Français sont comme moi." Gilles, ancien ouvrier PSA et Nadine, infirmière à la retraite, comprennent les électeurs de Marine Le Pen : "Aider les Français, je suis d'accord avec elle : on a une fille qui travaille, et qui a une petite paye : elle est obligée de vivre chez nous". En revanche le couple ne votera pas pour la candidate Front National : "On a peur d'elle, déjà son père on pouvait pas le sentir, alors elle ... Et puis revenir au Franc, sortir de l'Europe, je ne comprends pas pourquoi les gens votent pour elle. Quant à Macron, il faut laisser la place aux jeunes, pourquoi pas. Il faut essayer".

Un taux d'abstention à 28% à Sochaux

Les électeurs tentés par l'abstention sont aussi très nombreux, à l'image de René et Jeanine : "Nous ne voterons ni pour l'un ni pour l'autre. Emmanuel Macron, je crois que c'est juste pour le pognon. Et Marine Le Pen, on n'en veut pas".