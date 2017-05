La présidentielle vue par les futurs ingénieurs de l'UTBM

Pour le dernier vendredi de campagne, la parole est aux étudiants de l'université de technologie de Belfort Montbéliard. Ces futurs ingénieurs ne sont pas vraiment enthousiasmés par ce deuxième tour, ils sont surtout assez résignés par la présence du FN.

Au restaurant universitaire de l'UTBM, ce n'est pas vraiment la politique qui est au centre des discussions. Les futurs ingénieurs de l'université de technologie de Belfort Montbéliard ne sont pas remplis d'enthousiasme par la campagne présidentielle et par le deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

"Je suis pas intéressé par tout ça"

Pour Lucas, élève en deuxième année, "c'est une campagne de cafouillages où il n'y a pas vraiment eu de débats, de construction". "Moi je suis pas intéressé par tout ça" ajoute Constant, élève en deuxième année: "Je n'ai pas vraiment de conscience politique et je crois que je vais voter blanc". "Je pense qu'il y a de bonnes idées dans chaque programme", conclut Valentin, "même si celui de Marine Le Pen me fait un peur vu que nous sommes dans une école d'ingénieurs tournée vers l'international."

Les étudiants sont plutôt résignés face à la présence du FN au 2e tour

La présence de Marine Le Pen au second tour ne les choque pas plus que ça. Elle ne les dérange pas forcément non plus. "C'est un parti comme un autre" pour Lucas qui estime que si les jeunes ne sont pas dans la rue, contrairement à 2002, c'est que "soit les jeunes ont changé, soit le FN a changé". Tanis, lui n'arrive pas à s'y faire: "je ne comprends pas qu'on vote pour des racistes, ça me dépasse quand on connait l'histoire". Personne n'ose un pronostic même si Valentin pense que, au final, "ça fera comme en 2002 avec Chirac".