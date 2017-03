La présidentielle vue par les radios associatives - Jeunes, familles, étrangers, quel est leur regard ?

Combien d'entre vous irez voter pour l'élection présidentielle ? Tout le monde en tout cas a un avis, Français ou non, votant ou non.

Irez-vous voter ? En 2012, un peu plus de quatre électeurs sur cinq avaient voté pour le second tour de l'élection présidentielle, pour départager François Hollande et Nicolas Sarkozy. Combien en 2017 ?

Mix la radio étudiante à la rencontre des électeurs

Irez-vous voter ? Question qu'Iliana et Justin du lycée de l'Arc à Orange posent aux Orangeois : "C'est essentiel, pour qu'il y ait du changement, pour qu'il y ait d'autres lois qui passent", répond cette électrice.

Radio Territoire Ventoux fait parler des jeunes votants... et des jeunes chômeurs

La COVE (Communauté d'agglomération Ventoux Comtat venaissin) compte plus de 68.000 habitants dont près 29% de la population a moins de 25 ans. Florian Giraudi, de Radio Territoire Ventoux a rencontré ces jeunes, ceux qui vont voter pour la première fois.

Mélissa vient d'avoir 18 ans et a hâte d'aller voter le 23 avril : "Les femmes se sont battues pour le droit de vote ! Ne pas voter, c'est laisser les autres décider pour nous... Et je ne veux pas me priver du moyen le plus simple de peser sur mon avenir"

Le 23 avril, Mélissa, 18 ans, va voter pour la première fois - Florian Giraudi

"En Belgique, si on ne vote pas, on a une amende - Stéphane va voter pour la première fois

Tout autant motivé, Stéphane, qui entend ainsi "protéger nos valeurs. Voter c'est un devoir. Certains pays n'y ont pas accès ! En Belgique, si on ne vote pas, on a une amende. En France on devrait instaurer ce système, ça pousserait certaines personnes à aller voter."

Et quand on n'a pas de travail ? On a encore plus à revendiquer ! Plus de 3.000 personnes pointent à Pôle emploi à Carpentras, près de 600 ont moins de 25 ans. Dimitri est au chômage, en formation à l'université populaire Ventoux de Carpentras : "Je souhaiterais que les patrons recrutent plus de jeunes, une facilité de formation et la valorisation des compétences, pas assez développé en entreprises. Favoriser l'alternance, l'apprentissage... Sur certains métiers, que les patrons soient moins exigeants sur les diplômes, mieux adapter le système éducatif au monde du travail.

"Limiter les CDD, faciliter l'accès au permis" - de jeunes chômeurs

A ses côtés, Bastien complète le cahier de doléances : "Revenir aux heures supplémentaires rémunérées, limiter les CDD pour freiner les contraintes que nous subissons à l'entrée dans la vie active, telles que les refus de prêts par les banques. Il faudrait aussi privilégier les formations professionnelles dans les entreprises."

Bastien et Dimitri - Florian Giraudi

Et puis il y a le problème de ce qui peut au final parfois s'apparenter au sésame : le permis de conduire. Il faut, selon Bastien, "faciliter l'accès au permis, en allégeant la dureté des examens du code et de la conduite, car il nous est régulièrement demandé lors de nos entretiens d'embauche."

Mix la radio étudiante s'intéresse à la famille

Mais les candidats s'intéressent-ils vraiment à la famille ? Gaëtan et Bastien, des élèves du lycée de l'Arc à Orange ont rencontré une femme dans un parc de la Cité des princes. : "Je pense qu'à l'heure actuelle, les politiciens ne vivent pas dans le même monde que nous. Quand on entend des réflexions sur un pain à chocolat à 15 centimes... Comment prendre en compte des contraintes familiales quand on n'est pas du tout au même niveau que les personnes lambda."

"Les politiciens ne vivent pas dans le même monde que nous"

Cette Orangeoise a étudié les programmes, elle votera le 23 avril : "L'éducation de nos enfants doit être reprise. Je serais tout à fait pour le service militaire obligatoire, ça réglerait beaucoup de choses et ça ferait du bien à nos jeunes..."

Radio campus Avignon donne la parole aux étudiants étrangers

L'université d'Avignon et des pays de Vaucluse compte plus de 7.200 étudiants, dont 13% sont des étrangers. Martin Obadia, Alamide, vient des Comores : "Les élections françaises font la une partout dans le monde, plus particulièrement aux Comores, parce que ça impacte le quotidien comorien! Ca fait parler partout!"

Alamide étudie à l'université d'Avignon - Martin Obadia

Thaddé est Québécois. Lui suit plus les élections aux Etats-Unis, même s'il considère que les élections françaises ont de l'importance. Il estime que le fonctionnement de la politique en France est daté : "Je suis pour l'explosion des partis, des mouvements. Il faut que les gens arrêtent d'embarquer dans les partis, suivre l'idéologie... Les gens vont être formatés à avoir les même discours, les mêmes arguments, les mêmes idées! Si les gens ont des nouvelles idées, créent de nouveaux partis politiques, là ça va développer l'innovation, la création."

Thaddé étudie à l'université d'Avignon - Martin Obadia

Le lycée Aubanel rencontre des soignants

Léa et Sophie, lycéens à Avignon, ont rencontré des agents du centre d’hémodialyse à l’hôpital d’Avignon. Ils hésitent entre colère et exaspération. Ils disent ne "plus attendre grand chose", l'un ajoute, "j'espère que ça ne sera pas pire". Dans le domaine de la santé, un agent fustige la politique d'économies : "L'Etat cherche à réduire les coûts. La qualité des soins risque d'en pâtir. Je souhaiterais que ça soit pris au sérieux et qu'il y ait une véritable réflexion autour de la santé. Puisque de plus en plus on a des personnes âgées, des épidémies... C'est un gros problème qu'il faut prendre en compte."

Hôpital d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

L'une de ses collègues ajoute : "Que le domaine de la santé soit enfin une réelle priorité, que ce ne soit pas que du discours politique ! Et que ce soit traduit en actes dans les services de soin."

D'autres ont des idées très précises : "Ce que je continuerais, c'est ce système de solidarité de santé pour tous. Les gens sans abris ont des aides médicales, et ça c'est important."

