La présidentielle vue par les radios associatives - La culture espère ne pas être oubliée

L'enveloppe allouée par l'Etat à la culture représente 1,1% du budget français. Les musiciens, les gens de théâtre, à Avignon en particulier, veulent se faire entendre pour défendre leurs pratiques, leurs enseignements, et faire rempart à l'intolérance.

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon l'INSEE en 2015, 6.300 personnes étaient employées dans le domaine du patrimoine et de la culture, c'est 5,5% de l'emploi total dans le tourisme. Mais en Vaucluse, cette part double, grâce aux nombreux événement culturels notamment : Festivals d'Avignon, Chorégies d'Orange, Vaison danses, mais aussi tous les festivals plus modestes qui émaillent l'année entière dans les villes et les villages du département.

"Le Vaucluse se caractérise par une part d’emplois touristiques relevant du secteur du patrimoine et de la culture deux fois plus élevée que la moyenne régionale : ces emplois représentent près de 9 % des emplois touristiques vauclusiens", précise l'Institut national des statistiques et des études économiques dans son rapport.

Mais les professionnels de la culture savent qu'ils ne bénéficient que d'une petite partie du budget de l'Etat : 1,1% en 2017, même s'il est "marqué par un niveau de ressources jamais atteint, en hausse de 5,5,%", précise le gouvernement : 3,6 milliards d'euros.

La classe média du lycée Aubanel à Avignon rencontre des musiciens du Conservatoire

Le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon propose des formations en danse, musique et théâtre. Il compte 2.248 élèves à Avignon et sur le site du Pontet-Morières ainsi que 110 professeurs.

Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon © Radio France - Aurélie Lagain

Mais dans la classe de cor, Eric Sombret le professeur et deux de ses élèves regrettent le manque d’implication des candidats dans la culture. Eva, Apolline, Odys, Marjorie de la classe Médias du lycée Aubanel les ont rencontrés.

Eric Sombret, lui, attend un président ouvert : "Quelqu'un qui s'investisse et quelqu'un qui va voir les gens, et surtout ne pas faire que les grandes villes : faire toutes les villes, faire les campagnes, parce que le côté rural de la France est important, ça meurt à petit feu. On a besoin des agriculteurs, des artisans, des usines, des salariés... "

Oui, être musicien va influencer le vote, expliquent les cornistes

Au cor, cet élève qui vote pour la première fois pour un président de la République. :"Dans le contexte actuel, même si je ne m'intéresse pas plus que ça, il va falloir faire un choix ! En ce moment, il est difficile de se positionner parce qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements."

Et être musicien va-t-il influencer le vote ? "Clairement oui", répondent les élèves. "Certains programmes privilégient la jeunesse, le domaine de la culture."

La classe média du lycée Aubanel d'Avignon au Théâtre des Halles

Le théâtre des Halles est l'un des théâtres permanents d'Avignon. Il ne fonctionne pas uniquement en juillet durant le Festival OFF de théâtre, mais propose une programmation toute l'année, dans ses trois salles (370 places) et son jardin l'été.

Le théâtre abrite la compagnie Alain Timár. Reconnu, à Avignon, en France et dans le monde entier, l'homme de théâtre coopère aussi avec l'Université nationale des arts de Séoul, en Corée du sud.

Théâtre des Halles à Avignon © Radio France - Aurélie Lagain

"Que le président prenne en compte le domaine de la culture" - Alain Timár

Romane et Sarah, du lycée Aubanel à Avignon, lui ont demandé ce qu'il attendait du prochain président de la République : "La culture, la société, le citoyen, tout ça c'est lié! Qu'est ce que j'attends d'un président ? Qu'il prenne en compte également ce domaine de la culture qui est un vaste chantier."

"La culture est un vaste chantier", précise Alain Timár

Il faut rapprocher les jeunes du théâtre, plus globalement de la culture, explique l'Avignonnais : "La culture et l'éducation sont très associées. Il faut que ce soit des domaines privilégiés surtout quand une société traverse des crises comme la nôtre."

"J'essaie de lutter pour que la tolérance, le respect, la digité soit au centre de notre action." - Alain Timár

Alain Timár précise, il reste surpris par la montée de l'intolérance : "C'est un chantier énorme auquel je ne m'attendais pas. J'avais pensé en rêveur, peut-être en utopiste, que nous étions en progression constante de la société, y compris d'un point de vue social, économique, de l'égalité entre les gens, et du point de vue de la tolérance. On s'est aperçu que ce n'était pas gagné d'avance ! Et que le combat pour la tolérance, le respect, la dignité était un combat de chaque instant. Je me bats, j'essaie de comprendre, de lutter pour que la tolérance, le respect, la digité soit au centre de notre action.