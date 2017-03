La présidentielle vue par les radios associatives - On parle politique aussi dans les vestiaires de foot et de rugby

On discute dans les vestiaires des clubs sportifs ! Et on en parle pas que foot ou rugby. Les jeunes licenciés parlent aussi - parfois - politique, et ont des idées à donner aux candidats à l'élection présidentielle :"faites-nous faire plus de sport!"

Plus de 107.000 provençaux ont une licence de football (chiffres de 2015). Le football est le premier sport pratiqué en Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon le Comité olympique et sportif. 88.000 font du tennis, 44.000 de l'équitation, près de 37.000 du golf, et près de 23.000 du rugby, en tout cas en ce qui concerne les licenciés.

Mais parle-t-on assez de sport dans la campagne électorale ? Il a été question de sport scolaire, mais quid du sport amateur?

Radio Mix parle politique dans les vestiaires de rugby

Lucas et Abed ont rencontré les jeunes joueurs du rugby club Orangeois, après l'entraînement. Parle-t-on politique dans les vestiaires ? Pour Louis, c'est non : "Parfois avec la famille, les amis proches". Mais Mattéo, lui en parle : "c'est important, surtout avant les élections présidentielles".

"C'est important, surtout avant l'élection présidentielle!" - Mattéo, rugbyman amateur

Alors que dit on ? Romain lâche : "On voit que le clivage droite-gauche est très très fort avec une droite très stricte, très ferme et une gauche... vraiment très gaucho!"

Dans les vestiaires, on parle aussi politique, "parce que c'est important" Partager le son sur : Copier

Radio Mix a rencontré les footballeurs du Grès à Orange

Erico et Gabriel, élèves au lycée de l'Arc à Orange ont rencontré les footballeurs de l'US Grès Orange sud. Les joueurs se disent influencés par leurs parents "bien évidemment, toutes les idées qu'ils m'ont transmises se retrouvent à travers mon opinion politique", explique ce jeune footballeur. "Ils m'ont enseigné toutes les valeurs de notre nation", renchérit son coéquipier. "Oui", ils comprennent la politique, "je m'y intéresse", "même s'il y a quelques trucs qui m'échappent", entend-on pêle-même.

Les politiciens s'intéressent-ils au sport ? "François Hollande va souvent voir les matches de l'équipe de France, c'est un fan de foot", affirme un jeune footballeur. "Il y a un ministère du Sport, ça signifie qu'on s’intéresse beaucoup au sport!"

"On devrait donner plus d'importance au sport dans l'éducation", estiment les jeunes footballeurs Partager le son sur : Copier

"Plus de sports dans les écoles primaires, les collèges, les lycées" - Doléance d'un jeune footballeur orangeois

Oui, mais, on ne pratique pas assez. Surtout en milieu scolaire. Alors voici une proposition : "Plus de sport dans les écoles primaire, les collèges, les lycées. Deux heures de sport en première, ce n'est pas assez, sachant que les places en option sport sont limitées."

Et ces footballeurs sont conscients aussi qu'apprendre des règles pour jouer ensemble, c'est aussi mieux vivre ensemble : "On devrait donner plus d'importance au sport dans l'éducation. Ca peut nous transmettre les valeurs du jeu en équipe..."