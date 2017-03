La présidentielle vue par les radios associatives - Sujet de conversation en salle des profs !

Les radios associatives de Vaucluse sont allées prendre le pouls des professeurs, à un mois de l'élection présidentielle.

De quoi parle-t-on en salle des professeurs ? D'élèves, de cours, d'évaluations... et de politique!

Le lycée Aubanel en salle des professeurs de collège

Clara, Soukaina, Cynthia et Aurélie, quatre élèves du lycée Aubanel à Avignon ont interrogé deux professeurs dans un collège public d’Avignon. Luc et Mohammed enseignent les mathématiques et l’Histoire géographie sont plutôt sceptiques à propos de cette campagne. Oui on en parle, mais "c'est variable en fonction des collègues et de l'actualité politique du moment". Le meilleur buzz ? L'élection de Donald Trump, les primaires de droite puis du PS.

""Il y a eu des périodes où le corps enseignant a été plus concerné" - Mohamed, enseignant dans un collège

"Il y a eu des périodes où le corps enseignant a été plus concerné par les questions politiques qu'à l'heure actuelle", remarque Mohamed. "C'est un peu à l'image de ce qui se passe dans la société, beaucoup de gens désabusés, découragés. Les convictions politiques ont tendance à s'émietter".

Luc attend "un chef d'Etat rassembleur, audacieux, au-dessus de la mêlée comme dirait le général de Gaulle. Un président soucieux de justice sociale, qui porte un vrai projet pour le pays, un président qui apaise.

Mohamed n'en "attend pas grand chose", mais dans l'idéal il souhaiterait "un programme clair, des idées simples et compréhensibles, des coudées franches pour gérer au mieux les intérêts de la nation."

Mix la radio étudiante interroge les professeurs du lycée de l'Arc

Lauryne et Amandine ont poussé la porte de la salle où se réunissent leurs professeurs au lycée de l'Arc à Avignon. Cette campagne a-t-elle vraiment démarré ? "On n'entend pas tant le contenu des programmes de chacun", explique cette professeur, "c'est important que les affaires ressortent, mais ce serait bien que les médias et les candidats se responsabilisent."

"Certains candidats veulent réduire le nombre de professeurs"- un enseignant orangeois

Son collègue, lui est perdu : "Aucune idéologie, que des gens qui se battent pour leurs ego... C'est une des rares fois où je ne sais plus du tout pour qui je vais voter. Aucun candidat ne me passionne, c'est ce qui me fait peur."

Et certains s'inquiètent, derrière leur bureau : "Certains candidats veulent réduire le nombre de professeurs. Il faudra faire avec plus d'élèves par classe, donc de moins bonnes conditions pour travailler". Un autre ajoute : "Globalement ils sont quand même attentifs au domaine de l'éducation"