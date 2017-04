La présidentielle vue par les salariés du magasin Casino de Valentigney

Pour son septième épisode de "Vendredi de campagne", France Bleu Belfort-Montbéliard vous propose de rencontrer les salariés du magasin Casino de Valentigney. Boucher, caissière, directrice, ils tous évoquent leurs doutes à deux jours du premier tour de cette présidentielle qu'ils jugent "inédite".

"Ça fait peur, tout le monde s'interroge. Et on est à deux jours du scrutin !". Appuyée sur un radiateur dans la salle de pause au premier étage, Céline, la directrice du magasin Casino de Valentigney est comme beaucoup de ses employés. "Il y a eu tellement de scandales dans cette campagne ... On ne sait pas quoi voter", explique Nathalie, salariée du magasin depuis cinq ans.

Autour de la petite table ses collègues qui boivent un café approuvent de la tête. "Moi je suis plutôt de droite, mais je suis dégoûtée", explique une autre. A ses côtés, Francine, responsable des caisse et employée depuis quarante ans. "Malheureusement le vote blanc n'est même pas reconnu", se désole-t-elle. Avant de repartir pour continuer sa journée de travail débutée à 5h. "Qui parmi les 11 candidats s'engage vraiment pour la France, pour ceux qui gagnent 1000€ par mois", interroge la directrice ?

On se décidera dimanche dans l'isoloir"

Dans ce magasin ouvert 7 jours sur 7, qui voit passer 12 000 clients par semaine, on ne parle pas trop politique d'habitude. "C'est un peu le cadet de soucis des salariés", explique une salariée. "Toute façon l'entreprise, les salariés, ça n'a jamais été la priorité des politiques, et ça continue", lâche Dominique, boucher depuis quarante ans. "Et puis il y a onze candidats, personne ne peut clairement avoir le temps d'expliquer ses idées". Comme beaucoup de ses collègues, il décidera de son vote probablement "dimanche dans l'isoloir".

"Moi je sais juste que je ne voterai pas pour quelqu'un qui a des problème avec la justice ! Ce sera sûrement blanc", confie Yohan, qui gère le rayons boissons. Tous jugent la campagne inédite. "Le résultat le sera aussi vous allez voir", prédit Dominique à la boucherie. Yohan lui continue de remplir les étagères : "Je sais pas comment vont voter les gens, mais on est sûrement pas les seuls à en avoir un peu ras le bol d'être pris pour des cons". Réponse dimanche soir.

Réécoutez les épisodes des "vendredis de campagne"

A l'occasion du premier tour de la présidentielle, retrouvez une soirée et une matinale spécial "présidentielle" sur France Bleu Belfort Montbéliard. Suivez les résultats en direct dès dimanche soir 19H55. Résultats, interviews et retour complet sur ce premier tour dans le Nord Franche-Comté aussi lundi matin dès 6h.