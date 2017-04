La présidentielle vue par... un agriculteur

Nous poursuivons aujourd'hui (mardi 11 avril) notre série de reportages autour de la présidentielle vue par des citoyens et citoyennes de différents horizons, de différents métiers. Ce matin, nous sommes avec un agriculteur. Il s'appelle Johnny Boisson, il est installé à Vouneuil-sur-Vienne.

Johnny Boisson a 35 ans. L'agriculture c'est chez lui une histoire de famille. Son père était jusqu'à il y a peu sur l'exploitation, sa mère y est encore. Dès sa plus tendre enfance, il va voir ses parents s'investir sur la ferme. A l'âge de choisir un métier, c'est sans hésitation qu'il se tourne vers l'agriculture. "Ce qui me plaisait et ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est la liberté d'entreprendre, de pouvoir semer une graine et de voir son évolution et de trouver une certaine satisfaction à produire par exemple un grain de blé de qualité à l'issue du travail que l'on a accompli tout au long de l'année. C'est ça qui est réellement passionnant dans le métier" confie l'agriculteur.

Un métier passionnant mais difficile

Aujourd'hui Johnny aime toujours autant sa profession même si elle est source de soucis et de difficultés à affronter : contexte économique tendu, concurrence et aléas météo. Une météo capricieuse qui a pesé justement sur les comptes de son exploitation. Aujourd'hui l'agriculteur de la Vienne avoue avoir bouclé l'année dernière à - 40 000 euros et - 50 000 euros pour cette année. Compte tenu de cela, pas le choix, il faut puiser dans les réserves de l'entreprise et si les voyants devaient être à nouveau dans le rouge, il faudrait explique Johnny entamer des démarches administratives pour intégrer la procédure "agriculture en difficulté".

Une souveraineté alimentaire fondamentale pour la France

Aujourd'hui Johnny exploite 250 hectares, produit céréales et vaches à viande et comme beaucoup de citoyens, il attend beaucoup des candidats à la présidentielle et du futur présidente ou de la future présidente. Il souhaite notamment dit-il qu'ils "prennent conscience que l'agriculture ne peut pas s'expatrier dans d'autres pays". "Je pense, ajoute-t-il, que c'est fondamental pour la souveraineté de la France, d'avoir une souveraineté alimentaire et je pense que c'est important que chaque candidat doit prendre en compte cela". L'exploitant milite également pour que le nouveau locataire de l'Elysée accorde une place prépondérante à l'agriculture et qu'il travaille à une meilleure répartition des marges entre producteurs et intermédiaires pour maintenir vivantes les fermes en France. Voilà pour les revendications formulées dans le cadre de cette présidentielle.

J'ai encore envie de croire en mon pays. Johnny Boisson agriculteur à Vouneuil-sur-Vienne.

Une élection qui ne manque pas de surprendre Johnny même s'il a confiance en l'avenir. "Je suis de nature optimiste !" déclare souriant l'agriculteur. "J'ai encore envie de croire en mon pays" souligne Johnny, par ailleurs maire sans étiquette de sa commune depuis 2014.