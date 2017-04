La présidentielle vue par un animateur du quartier des Couronneries à Poitiers

L'élection présidentielle est l'affaire de tous, alors France Bleu Poitou donne la parole à chacun et recueille les propositions et les attentes des citoyens. Abdelaziz, lui est animateur aux Couronneries à Poitiers. Un quartier populaire où les jeunes ont besoin d'accompagnement.

Il ne se considère pas vraiment comme un "grand-frère". Pourtant Abdelaziz, animateur depuis 21 ans au quartier des Couronneries à Poitiers, donne son numéro de portable personnel aux jeunes. "C'est important d'être là pour eux et de gagner ainsi leur confiance". Ils les amènent lui-même aux entretiens d'embauche pour un stage ou un emploi. Dimanche, il n'hésitera pas s'il le faut à aller chercher les jeunes chez eux pour les faire voter. "Même s'ils votent blanc au moins ils participent à ce geste citoyen".

Le gouvernement change, et hop ! On change tout, même si ça marche bien

Loin d'être fataliste, l'animateur pense que les élections peuvent faire changer les choses. "Il existe déjà beaucoup de choses pour les jeunes, comme le service civique qui est un véritable tremplin pour eux". Mais quand une réforme fonctionne, il aimerait que tout ne soit pas remis en question à chaque nouveau mandat. " Il suffit que le parti, le gouvernement change, et hop ! On change tout ! Même si ça marche bien". Parfois, Abdelaziz, lui-même est un peu perdu. "Parfois j'appelle la mission locale et là on me dit que ça n'existe plus depuis deux ans, il y a deux mois on a reçu la nouvelle circulaire, etc. Je suis désolé mais on ne suit plus".

On devrait mutualiser les réussites locales. Si ça marche ici, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs ?

Aider les jeunes des quartiers populaires, c'est devenue une mission pour Abdelaziz. Il expérimente à son niveau des façons de travailler avec la police ou le transporteur Vitalis. "On devrait mutualiser les réussites locales. Si ça marche ici pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs ?" L'animateur est convaincu d'une chose, toutes les solutions pour aider les jeunes existent déjà. "C'est aux hommes politiques de s'inspirer de ce qui est fait à Belfort, à Bordeaux, à Poitiers, de voir ce qui marche et de l'exporter". L'homme espère maintenant une seule chose. "Quand les hommes politiques disent qu'ils mettent la priorité sur la jeunesse, il faut qu'ils mettent le paquet, sinon ça ne sert à rien".

0 sondage 1000 reportages © Radio France

Durant toute la durée des campagnes pour l’élection présidentielle et les législatives, France Bleu a choisi de ne pas relayer de sondage sur son site internet. Fidèle à son image de proximité, France Bleu donne la parole au plus grand nombre au travers des reportages réalisés sur le terrain par les rédactions des 44 locales du réseau France Bleu.