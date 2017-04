La Présidentielle vue par...un ouvrier

David est technicien de maintenance dans un site industriel poitevin d'un grand groupe français, il est perdu à quelques jours d'aller voter !

David apprécie la politique et s'y intéresse mais là cette année pour la présidentielle tout est compliqué, il entend bien les propositions des différents candidats mais "entre ceux qui nous promettent de virer 200.000 fonctionnaires et ceux qui veulent en embaucher autant, j'aimerai bien savoir, qui croire (...) moi en tous cas dans ma branche j'aimerai bien qu'on stoppe la désindustrialisation, la retraite ? forcément je préfère pour moi ceux qui ne veulent toucher à rien plutôt que ceux qui veulent qu'on trime quelques années de plus". Pour une fois, David ne sait pas pour qui voter, il hésite entre deux candidats "c'est la première fois que ça m'arrive mais je ne sais toujours pas, je me demande même si je ne vais pas prendre ma décision au tout dernier moment, limite même dans l'isoloir." Mais le quadragénaire père de deux enfants ira voter c'est sur, mais pas franchement de gaité de cœur!