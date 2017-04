La Présidentielle vue par...une infirmière libérale

Anne exerce depuis 7 ans comme infirmière libérale sur Poitiers. Avant elle a travaillé au CHU. Malaise du personnel soignant, revalorisation des actes, manque de reconnaissance. Elle nous confie ses attentes vis-à-vis du futur président.

Le malaise du personnel soignant, Anne le connaît parfaitement. Pendant plusieurs années la jeune femme travaille comme infirmière à l'hôpital, puis elle ouvre son cabinet près de Poitiers:"ras le bol de l’hôpital, l’ambiguïté de ce qu'on recherche quand on est infirmier c'est à dire prendre soin des autres et les rapports qu'ont les directions des hôpitaux avec le soin qui doit être rentable et la santé c'est difficilement rentable et quand on vous impose une cadence infernale, une mise en danger du patient parce qu'on ne peut pas être optimale pendant 12 heures en prenant en charge 15 patients dans des services très en demande, il y a un moment où on n'est plus en adéquation avec ses valeurs." Aujourd'hui à son compte, c'est un nouveau choix de vie, même si elle ne ne compte pas ses heures. Pour elle: " les hommes et les femmes politiques sont trop éloignés du terrain."

Déçue la jeune infirmière se déplacera quand même dimanche, pour glisser un bulletin dans l'urne. En espérant que cette fois les choses changent.