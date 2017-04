La présidentielle vue par... une professeure d'anglais

Nous poursuivons notre série de reportages autour des élections présidentielles. Chaque jour jusqu'au 21 avril, nous donnons la parole à des citoyens et citoyennes de différents horizons, de différentes professions. Ce matin, nous sommes avec Véronique, professeure d'anglais en lycée.

Transmettre des connaissances, être au contact des enfants, voilà ce qui a poussé Véronique à se lancer dans le métier d'enseignant. Si elle se tourne vers l'anglais, c'est par amour de la musicalité de langue et puis aussi parce qu'elle aime la musique pop. Son métier de professeure, la poitevine l'envisage d'abord comme de la transmission pure de savoirs, mais au contact des jeunes, sa perception va évoluer. En fait, dit-elle, "on est aussi là en tant qu'humain pour un petit peu éduquer -même si nous ne sommes pas évidemment des parents de ces jeunes là- on a plusieurs casquettes quand on est enseignant. On est à la fois un peu assistante sociale, on fait la police, on est un peu censeur, moralisateur et avoir toutes ces casquettes, cela m'a un peu déstabilisé quand j'étais jeune". Finalement, Valérie va apprivoiser ces rôles multiples de l'enseignant et au fil du temps les apprécier malgré parfois des baisses de motivation dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi justement ces baisses de régime ? Par la multiplication des réformes qu'elle a connu à l'Education Nationale.

Y-a-t-il un capitaine sur le bateau "Education nationale" ?

Des réformes usantes pour Valérie : "on fait beaucoup... beaucoup et puis finalement ils vont mettre en place une réforme pendant 2 ans alors que l'on s'est beaucoup investi et après... pouf ! Plus rien ! On change ! On recommence et on fait autre chose !" dit-elle en élevant un peu la voix. Pour cette professeure d'anglais, avec cette manière de faire, tout le monde y perd : "personne ne sait sur quel pied danser, les élèves n'y comprennent rien, les parents non plus, on ne sait pas où on va... donc on a vraiment cette sensation que l'on a aucune direction, on n'a pas de capitaine sur le bateau". Face à un tel tableau, Valérie interpelle les candidats à la présidentielle. Les appelle à plus de stabilité pour l'Education nationale, à une meilleure reconnaissance du métier. Elle souhaite également plus de moyens humains, "parce que l'on travaille avec un matériau humain, extrêmement fragile et en devenir et qui a vraiment besoin d'être accompagné.

L'éducation doit être dans le TOP 3 des priorités des candidats

A quelques jours du 1er tour de la présidentielle, Valérie aimerait que le candidat ou la candidate élue prochainement fasse évoluer les établissements scolaires tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui et que l'éducation figure dans le Top 3 des priorités des candidats car pour Valérie "on est en train de former les citoyens de demain, les Français de demain donc c'est vraiment extrêment important".