Primaire de la Belle Alliance Populaire : où et comment voter en Creuse

Le premier tour de la primaire du Parti Socialiste et de ses alliés va se dérouler ce dimanche 22 janvier. En Creuse, vingt bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Les militants et les sympathisants de la gauche et des écologistes sont appelés à désigner leur candidat pour la présidentielle. Ils sont 7 à briguer l'investiture. Pour voter, inutile d'être membre d'un parti politique, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales et payer un euro de participation pour couvrir les frais d'organisation de la primaire. Chaque électeur devra également signer une charte où il affirme partager les valeurs de la gauche et des écologistes.

Qui soutient qui en Creuse

Dans le département, la balance penche plus pour Benoit Hamon, l'un des frondeurs du Parti Socialiste. L'ancien ministre, évincé justement pour ses prises de position plaît au député-maire de Guéret, Michel Vergnier et au patron du PS dans la Creuse, Etienne Lejeune. Le maire socialiste d'Aubusson, Michel Moine qui a rendu sa carte en mars dernier soutient la candidature d'un autre frondeur, Arnaud Montebourg. Quant aux deux sénateurs creusois, Jean-Jacques Lozach et Eric Jeansannetas, ils se rangent derrière l'ancien Premier ministre, Manuel Valls.

Où voter en Creuse

Vingt bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h dans dix-neuf communes du département. Pour trouver de quel bureau de vote vous dépendez, rendez-vous sur le site de la primaire 2016. Il y a 5 ans, 6 733 personnes avaient participé au second tour de la primaire de la gauche en Creuse.