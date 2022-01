La Primaire populaire : beaucoup de doutes autour de la consultation de gauche en Occitanie

La primaire populaire, la consultation citoyenne revendiquait plus de 450.000 inscrits ce dimanche. Des votants qui seront appelés, du 27 au 30 janvier à désigner la meilleure candidature de gauche. Mais trois d'entre eux , Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon , parmi sept personnalités candidates ((Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Christiane Taubira) présélectionnées pour participer à cette primaire on dit qu’elles ne souhaitaient pas y être associées.

"Ce n'est pas sérieux"

A défaut de convaincre les candidats des partis, la Primaire populaire a reçu un massif soutien venu d’artistes. "En avril, il sera trop tard", écrivent plus d’une centaine de personnalités de la culture, dont Juliette Binoche et le réalisateur Jean-Marc Barr, dans une tribune. Le texte demande aux partis de gauche de rejoindre cette initiative citoyenne qui travaille pour une candidature commune à la présidentielle.

Mais l’initiative ne convainc pas du tout. Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie et soutien de la maire de Paris, a dit sur Public Sénat que ce scrutin, dont elle soutenait le principe au départ, n’est "pas sérieux" : "On va voter pour des visages, sans connaître le projet de société ?", a-t-elle demandé.

L'élection du président de la République, ce n'est pas un défilé de mode, avec à la clé un prix décerné par le public.

Martin Malvy, y a cru aussi. Mais il pense maintenant que ce vote ressemble à un concours de beauté sans stratégie ni projet. "Au départ, j'ai eu un regard de sympathie à l'égard de l'initiative quand elle a été lancée. L'intention était pour moi louable. Cette initiative de rassemblement devant tant de désordre. Elle avait son mérite. Mais aujourd'hui, je ne lui vois plus, hélas, aucune signification. L'élection du président de la République, ce n'est pas un défilé de mode, avec à la clé un prix décerné par le public. C'est autre chose. C'est une femme, c'est un homme. Mais c'est aussi un projet et une stratégie. La gauche n'a fait qu'approfondir ses divisions depuis cinq ans. C'est terrible et ça relève de l'irresponsabilité. Mais aujourd'hui, personne n'imagine que la gauche soit présente au second tour. C'est terrible, je m'en désole."

Une initiative peu connue

Dans la rue, à Albi, la plupart des électeurs potentiels ne connaissent pas l'initiative de la Primaire populaire. Et quand, ils la connaissent, ils mettent en doute le processus et sa régularité.