La primaire socialiste en débat ce soir avec "La Tribune- Le Progrès"

1er débat avec les soutiens ligériens des candidats de la primaire socialiste ce soir sur France Bleu Saint Etienne Loire en partenariat avec la Tribune-Le Progrès

Nous recevrons 4 militants qui soutiennent les principaux favoris de la primaire.

Laurence JUBAN représente le courant de Manuel Valls, Johan CESA lui représente Benoit Hamon, Florian DURON défend les couleurs d’Arnaud Montebourg et enfin Eric NEDELEC est le représentant de Vincent Peillon.

Laurence Juban, maman d’un garçon de 21 ans est à la fois conseillère régionale ancienne vice-présidente de la région, passée depuis les dernières élections dans l’opposition. Elle est aussi adjointe à la culture et au tourisme de la commune de Firminy .. Elle explique avoir un temps été proche du parti communiste, mais cela fait16 ans qu’elle milite au sein du PS. Elle travaille aujourd’hui dans le secteur de la protection de l’enfance et elle soutient manuel Valls.

Johan CESA a 30 ans, célibataire. Conseiller régional d’opposition, mais aussi élu d’opposition au conseil municipal de Feurs. Il se serait bien laissé tenter par un soutient à Gérard Filoche si il avait decroché sa validation pour la primaire, mais son engagement à la gauche du PS se reporte donc naturellement sur Benoit Hamon. Il était encore il y a quelques semaines l’attaché parlementaire du sénateur jean Claude Frecon décédé en décembre.

Florian DURON exerce le métier d’animateur en école primaire. il soutient Arnaud Montebourg. Célibataire de 26 ans, il se considère comme un militant de base du PS même si il a exercé des fonctions fédérales. Il a déjà vécu deux congrès nationaux du PS.Il apprécie tout particulièrement l’esprit novateur et agitateur exprimé par son champion dans cette primaire.

Le dernier invité ce soir 57 ans sera le doyen du débat. Eric NEDELEC n’est pas élu non plus, il exerce la fonction de coordinateur national de l’agence contre l’illettrisme. Premier engagement au PS en 1980, Il n’est pas attaché aux courants évoqués dans cette primaire,, mais à la personnalité de Vincent Peillon. C’est le ton et la méthode qui le séduit, d’ailleurs avant sa candidature de dernière minute, il envisageait de ne voter pour personne.

Rappel de l'ensemble des candidats pour le premier tour de la primaire socialiste dimanche prochain.

la carte des bureaux de vote pour cette primaire.

rappel important : on ne peut voter que dans les bureaux ou l'on est inscrit. Les communes qui n'ont pas de bureau de vote ouvert pour cette primaire, ont transféré leurs listes électorales dans les communes les plus proches ou vous pourrez aller voter. il est donc important de savoir à quel bureau de vote vous êtes rattaché.