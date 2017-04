La propagande électorale distribuée à tous les électeurs cette semaine

L'enveloppe est peut être déjà arrivée dans votre boite à lettres. Pour les autres, elle arrivera cette semaine. Tous les électeurs doivent recevoir la profession de foi des candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle.

C'est un passage obligé pour chaque élection et une obligation légale. Chaque électeur doit recevoir chez lui les déclarations de tous les candidats. Une profession de foi de quatre pages, multipliée par 11, sans oublier également 11 bulletins de vote. Tout a été mis sous enveloppe la semaine dernière et confié à La Poste.

Un travail surveillé par le bureau de la réglementation et des élections de chaque préfecture. Mais il ne se fait pas de la même manière selon les départements, il peut être sous-traité à un prestataire ou bien organisé directement par les services de l'Etat. Dans le Puy de Dôme, c'est la seconde solution qui est traditionnellement retenue pour les 463 000 électeurs du département.

Un véritable travail à la chaîne

La mise sous pli s'est faite la semaine dernière dans un grand hangar de l'agglomération clermontoise. Impossible de dévoiler où il se situe précisément pour une question de discrétion. A l'intérieur, c'est une véritable ruche. 300 personnes, fonctionnaires mais aussi demandeurs d'emploi et étudiants recrutés pour l'occasion, sont organisées par grandes tables. Ils sont cinq autour des piles de document, chacun son rôle. En une heure, 250 enveloppes environ sont préparées par table. Il faut aller vite mais aussi faire attention que les documents soient en bon état; quelques professions de foi d'un candidat avaient un petit défaut d'impression, elles ont été retirées.

Un peu à l'écart, une autre table prépare elle les bulletins de vote pour le dimanche des élections. En plus de ceux glissés dans les enveloppes, il y a bien sur tous les bulletins qui seront installés à l'entrée des bureaux de vote. Ils sont expédiés dans chaque commune. Il a fallu 4 jours pour tout mettre sous pli pour ce premier tour, il faudra seulement 2 jours pour le second tour. C'est après en fait que les choses seront plus compliquées, pour les élections législatives du mois de juin: il faudra faire le même travail mais circonscription par circonscription avec des candidats différents à chaque fois.